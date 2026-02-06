Hermosillo, Sonora. - Este viernes 6 de febrero concluyó una nueva audiencia de vinculación a proceso relacionada con el incendio ocurrido el pasado 1 de noviembre de 2025 en una tienda Waldo’s de Hermosillo, tragedia que dejó un saldo de 24 personas fallecidas -entre ellas una mujer embarazada- y al menos 15 lesionados.

Durante la audiencia, el Juez de Control determinó la vinculación a proceso de dos personas imputadas por diversos delitos derivados del siniestro, al considerar que existen datos de prueba suficientes para establecer su probable responsabilidad.

Los cargos incluyen homicidio culposo en número de 24, aborto imprudencial, lesiones de diversa gravedad, daños e incumplimiento de un deber legal.

Foto: Amalia Escobar / EL UNIVERSAL

En el mismo acto judicial, una tercera persona imputada fue absuelta, luego de que el órgano jurisdiccional estimara prescrita la acción penal conforme a la penalidad vigente en el momento que el juez consideró aplicable.

No obstante, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora manifestó su desacuerdo con esta resolución, al sostener que debe aplicarse la penalidad vigente al momento de los hechos, lo que permitiría un cómputo distinto y mantendría vigente la acción penal.

Ante ello, la Fiscalía anunció que interpondrá el recurso de apelación correspondiente para que la determinación sea revisada por una instancia superior.

Con estas resoluciones, suman ya nueve personas vinculadas a proceso y tres absueltas, mientras que aún resta por definir la situación jurídica de otros 12 imputados relacionados con el caso.

Foto: Amalia Escobar / EL UNIVERSAL

El juez determinó que las personas vinculadas continúen el proceso en libertad, bajo las medidas cautelares previamente impuestas: firma periódica mensual, garantía económica, prohibición de salir del estado y restricción de acercarse a víctimas, ofendidos y testigos. Asimismo, se fijó un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo en el que se fortalecerán los datos de prueba para el total esclarecimiento de los hechos.

Por otra parte, en un giro relevante del caso, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que atrajo la investigación por posibles delitos de orden federal.

A tres meses del incendio y tras múltiples audiencias, el delegado estatal de la FGR, Francisco Sergio Méndez, informó que ya se abrió una carpeta de investigación luego de que la Fiscalía del fuero común realizara el desglose correspondiente.

A un mes después del incendio en Waldo’s, Hermosillo sigue de luto (01/12/2025). Foto: Amalia Escobar / EL UNIVERSAL

“Se solicitaron periciales específicos que requieren laboratorios con alta tecnología. Se habla de personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Estamos integrando la carpeta y atendiendo el caso puntualmente”, señaló el funcionario.

Los presuntos delitos que investiga la FGR serían de carácter culposo, como lesiones, daños y homicidios, aunque el delegado evitó precisar el número de personas investigadas o mayores detalles, debido a que la indagatoria se encuentra en una etapa inicial.

La intervención de la FGR ocurre semanas después de que la Fiscalía de Sonora informara que dio vista a su homóloga federal por la posible existencia de delitos de competencia federal.

Esta situación contrasta con los primeros informes emitidos tras el incendio, cuando la propia CFE se deslindó de cualquier responsabilidad al asegurar que el transformador presuntamente vinculado al siniestro era propiedad de la empresa Waldo’s y no formaba parte de la infraestructura eléctrica nacional.

Foto: Amalia Escobar / EL UNIVERSAL

“El transformador al interior de la tienda Waldo’s es particular y no está vinculado a la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad”, señaló la empresa pública en un comunicado emitido el 2 de noviembre.

La FGJE de Sonora reiteró su compromiso con las víctimas y sus familias, asegurando que continuará trabajando para garantizar el acceso a la justicia, el debido proceso y el esclarecimiento integral de uno de los hechos más trágicos registrados en la capital sonorense en años recientes.

