Cuernavaca. - En el asesinato de Alfonso Moreno Tacuba, subinspector y excoordinador operativo de Seguridad Pública con Cuauhtémoc Blanco, participaron dos sicarios, ya identificados por cámaras de video instalados en la zona de la emboscada, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Ángel Urrutia Lozano.

Moreno Tacuba fue el tercer mando de la entonces Comisión Estatal de Seguridad (CES), y ayer fue acribillado cuando llegaba a una de sus propiedades en el municipio de Jiutepec, contiguo a Cuernavaca, controlado por el cártel Los Linos, de acuerdo con el mapa criminógeno de la SSPC de Morelos. Recientemente el nombre del exmando policial apareció en mantas colgadas por la delincuencia, atribuyendo presuntas ligas del subinspector con células criminales.

“Hay señalamientos, hay cámaras de video, están identificados los dos presuntos responsables y estamos trabajando de la mano. Desde ayer se está trabajando en la Mesa de Coordinación para la Construcción de La Paz”, afirmó Urrutia Lozano.

Versiones preliminares arrojan que los homicidas de Moreno Tacuba sabían que había llegado a Morelos el sábado pasado procedente de Veracruz, su tierra natal, y que pasaría unos días en su casa del municipio de Jiutepec.

Con esa información lo esperaron frente a su casa y cuando iba a entrar le dispararon en varias ocasiones.

Uno de sus familiares confirmó a las autoridades ministeriales que el exjefe policiaco acababa de regresar del estado de Veracruz, tenía pocos días de estar aquí en Morelos.

Urrutia Lozano afirmó que la víctima no contaba con expedientes en asuntos internos, y tampoco existen investigaciones en su contra por actos irregulares.

“Ahí hay un proceso de acta entrega, recepción que dimos a Contraloría, es lo que tenemos al momento. Él no vivía en Morelos, pero tenía propiedades en Jutepec y se menciona que también en el municipio de Huitzilac”, dijo Urrutia.

El secretario afirmó que la víctima ya no realizaba ninguna labor de seguridad, no era un elemento activo desde que dejó el cargo el 1 de octubre de 2024, cuando inició esta administración.

“Era el tercero a bordo de la antigua Comisión Estatal de Seguridad y no tenía ningún desempeño, nunca tuvo ninguna entrevista con nadie de los integrantes de la mesa de Paz y Seguridad, dijo.

