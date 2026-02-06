Un juez de control dictó la medida de prisión preventiva justificada por delitos contra la salud a Jorge Flores, papá de Jorge Flores Conchas, alias "El Tortas", exlíder del grupo delictivo La Anti Unión Tepito.

En una audiencia inicial realizada la mañana de este viernes en los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, la defensa del imputado solicitó la ampliación del término constitucional, la cual fue concedida, por lo que será el 11 de febrero cuando se defina si es vinculado a proceso.

Jorge Flores fue detenido el pasado 4 de febrero tras la ejecución de una orden de cateo en un inmueble de la calle Moctezuma, colonia Guerrero.

El imputado es padre del otrora jefe de La Anti Unión Tepito, quien fue detenido en 2019 y actualmente se encuentra preso en un centro penitenciario de la Ciudad de México.

