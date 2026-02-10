Más Información

“Fueron confundidos” con grupo antagónico: Harfuch sobre mineros secuestrados en Sinaloa

Detienen en Oaxaca a Gaby “N”; la acusan de homicidio calificado por atropellar y matar a motociclista en Iztapalapa

Corrupción ha permitido que crimen organizado se infiltre en la política en México, advierte Transparencia Internacional

Rompe cifra récord la recaudación por cigarros y alcohol

Sheinbaum descarta renuncia de Jesús Ramírez Cuevas; “es un hombre de principios”, dice

Sheinbaum reconoce incremento en casos de sarampión; anuncia reforzamiento de vacunación

La Policía de la Ciudad de México capturó a 21 personas, del 2 al 8 de febrero, mediante el reforzamiento de seguridad en la alcaldía Azcapotzalco.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que las acciones forman parte del operativo de Prevención, Disuasión y Proximidad, en el que participaron más de 899 policías.

Además se aseguraron más de mil dosis de droga, tres armas de fuego y 26 cartuchos útiles.

Asimismo, derivado de un operativo de revisión de motocicletas, un total de 165 vehículos fueron trasladados a distintos depósitos vehiculares por incumplir con el Reglamento de Tránsito local.

El dispositivo se realizó en las colonias Santa Inés, El Rosario, Nueva El Rosario, Azcapotzalco Centro, Industrial Vallejo, Tierra Nueva, CTM El Rosario, Industrial, San Juan Tlihuaca y San Sebastián con el apoyo de personal de la Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina Armada de México, de la Guardia Nacional y de la alcaldía

