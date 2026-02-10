Más Información
La Policía de la Ciudad de México capturó a 21 personas, del 2 al 8 de febrero, mediante el reforzamiento de seguridad en la alcaldía Azcapotzalco.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que las acciones forman parte del operativo de Prevención, Disuasión y Proximidad, en el que participaron más de 899 policías.
Además se aseguraron más de mil dosis de droga, tres armas de fuego y 26 cartuchos útiles.
Asimismo, derivado de un operativo de revisión de motocicletas, un total de 165 vehículos fueron trasladados a distintos depósitos vehiculares por incumplir con el Reglamento de Tránsito local.
El dispositivo se realizó en las colonias Santa Inés, El Rosario, Nueva El Rosario, Azcapotzalco Centro, Industrial Vallejo, Tierra Nueva, CTM El Rosario, Industrial, San Juan Tlihuaca y San Sebastián con el apoyo de personal de la Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina Armada de México, de la Guardia Nacional y de la alcaldía
