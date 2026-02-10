Más Información

“Fueron confundidos” con grupo antagónico: Harfuch sobre mineros secuestrados en Sinaloa

Detienen en Oaxaca a Gaby “N”; la acusan de homicidio calificado por atropellar y matar a motociclista en Iztapalapa

Corrupción ha permitido que crimen organizado se infiltre en la política en México, advierte Transparencia Internacional

Rompe cifra récord la recaudación por cigarros y alcohol

Luisa Alcalde atora redacción de la reforma electoral

Sheinbaum reporta disminución de 42% en homicidios dolosos; disminuye extorsión y delitos de alto impacto

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó sobre un hecho ocurrido el pasado 21 de enero en la colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc, donde un policía fue agredido físicamente por un grupo de personas mientras realizaba labores de patrullaje.

De acuerdo con la dependencia, el uniformado efectuaba recorridos de seguridad y vigilancia sobre la calle Mariano Azuela cuando detectó a un individuo en actitud inusual y presuntamente en posesión de narcóticos, por lo que se aproximó para realizarle una revisión preventiva. Durante la intervención, varios vecinos salieron y comenzaron a agredir al oficial, además de causar daños a la patrulla. Ante la situación, el elemento realizó disparos al aire para disuadir la agresión y solicitó apoyo de otros equipos.

Minutos más tarde, paramédicos arribaron al sitio y diagnosticaron al policía con múltiples contusiones en cráneo, rostro y costado derecho, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada. La SSC señaló que el uniformado ha recibido acompañamiento institucional para su recuperación y para la presentación de la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

Asimismo, la Dirección General de Asuntos Internos tomó conocimiento de los hechos y notificó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que ya inició las investigaciones por las agresiones contra el oficial y los daños ocasionados al vehículo oficial, luego de que el caso se difundiera recientemente mediante un video en redes sociales.

