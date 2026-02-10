La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó sobre un hecho ocurrido el pasado 21 de enero en la colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc, donde un policía fue agredido físicamente por un grupo de personas mientras realizaba labores de patrullaje.

De acuerdo con la dependencia, el uniformado efectuaba recorridos de seguridad y vigilancia sobre la calle Mariano Azuela cuando detectó a un individuo en actitud inusual y presuntamente en posesión de narcóticos, por lo que se aproximó para realizarle una revisión preventiva. Durante la intervención, varios vecinos salieron y comenzaron a agredir al oficial, además de causar daños a la patrulla. Ante la situación, el elemento realizó disparos al aire para disuadir la agresión y solicitó apoyo de otros equipos.

Lee también Marchas en CDMX este 10 de febrero; manifestaciones y afectaciones viales

Minutos más tarde, paramédicos arribaron al sitio y diagnosticaron al policía con múltiples contusiones en cráneo, rostro y costado derecho, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada. La SSC señaló que el uniformado ha recibido acompañamiento institucional para su recuperación y para la presentación de la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

Asimismo, la Dirección General de Asuntos Internos tomó conocimiento de los hechos y notificó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que ya inició las investigaciones por las agresiones contra el oficial y los daños ocasionados al vehículo oficial, luego de que el caso se difundiera recientemente mediante un video en redes sociales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL