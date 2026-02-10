La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que para este martes 10 de febrero el Frente Nacional por las 40 Horas se concentrará a las 10 horas afuera del edificio del Senado de la República en la colonia Tabacalera.

Los manifestantes están en contra de la reforma que se encuentra en proceso de aprobación en el Senado en la que no hay garantía de dos dias de descanso.

La SSC afirmó que no se descartan afectaciones viales durante la concentración.

El grupo Amistad México Palestina se reunirá a las 11:30 horas afuera de la sede del Congreso de la Unión, en la colonia Del Parque. Solicitan mesas de trabajo para coordinar acciones en solidaridad con el pueblo palestino y por un alto a la guerra en Gaza.

Integrantes del grupo Sociedad Unidad por México en Acción se manifestarán a las 11 horas en la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, ubicada en la colonia Santa María La Ribera. Solicitan el avalúo de varios predios en distintas alcaldías.

Integrantes de la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación del estado de Zacatecas se concentrarán a lo largo del día afuera de la Secretaría de Educación Pública en el Centro Histórico para sostener una mesa de trabajo con la finalidad de dar continuidad a los temas vinculados con el proceso de federalización de la nomina educativa, los derechos de los trabajadores de la educación.

La SSC mencionó que no se descarta la llegada de autobuses con maestros y afectaciones viales en la zona.

