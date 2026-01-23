La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo dos vinculaciones a proceso en contra de un hombre identificado como Brian “N”, por su probable participación en los delitos de homicidio calificado y privación de la libertad agravada, relacionados con hechos distintos ocurridos en los años 2021 y 2025 en la alcaldía Tláhuac.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de Comunicación Social, las investigaciones permitieron acreditar la posible responsabilidad del imputado en ambos casos, lo que derivó en la ejecución de dos órdenes de aprehensión y en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva.

En el primer caso, por el delito de homicidio calificado, la indagatoria señala que el 4 de diciembre de 2021 el imputado regresó a un inmueble ubicado en la colonia Santa Ana Norte, donde previamente había participado en una confrontación. Presuntamente, a bordo de una motocicleta, accionó un arma de fuego contra un grupo de personas, ataque que dejó como saldo dos personas fallecidas y una más gravemente lesionada.

Como resultado de las diligencias ministeriales, agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron y detuvieron a Brian “N” el pasado 7 de enero de 2026 en la colonia Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero, en cumplimiento de una orden de aprehensión. Tras su presentación ante un juez de control, se dictó la vinculación a proceso, se impuso prisión preventiva y se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

En un segundo hecho, ocurrido el 15 de diciembre de 2025, la Fiscalía estableció que una joven y su madre salían de su domicilio en la colonia La Magdalena, también en Tláhuac, cuando presuntamente fueron interceptadas por el imputado, quien las habría amenazado con un arma de fuego para obligar a la joven a subir a un vehículo. Según la investigación, la víctima fue agredida física y sexualmente antes de que el presunto responsable se diera a la fuga.

Por estos hechos, el Ministerio Público obtuvo una segunda orden de aprehensión por el delito de privación de la libertad agravada. Tras su ejecución, la autoridad judicial dictó una nueva vinculación a proceso y ratificó la prisión preventiva, por lo que Brian “N” enfrentará ambos procesos penales recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

