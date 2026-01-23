Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) capturaron a siete personas en posesión de un kilo de marihuana y más de 100 dosis de droga en calles de la alcaldía Coyoacán.

Los oficiales en campo patrullaban por calles de la colonia Parque San Andrés, donde observaron a varias personas a bordo de dos autos que estaban estacionados afuera de un hotel, en el cruce de la calle Puerto Rico y la calzada de Tlalpan.

Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana

Las personas manejaban varios envoltorios y dinero en efectivo, aseguró la SSC, por lo que los uniformados se acercaron y les realizaron una revisión preventiva.

A los siete sospechosos se les aseguró un paquete con un kilo de marihuana, 72 bolsas con la misma hierba, 39 dosis de una sustancia de diferentes colores, dinero en efectivo, un arma de fuego con seis cartuchos útiles y los vehículos en los que viajaban.

La mujer y los seis hombres fueron presentados ante una agente del Ministerio Público para que determine su situación jurídica.

