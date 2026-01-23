Dos hombres fueron detenidos por policías de la Ciudad de México por presuntamente talar un árbol de manera ilegal en un paraje de la alcaldía Milpa Alta.

La captura se logró mediante un operativo realizado por personal de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) y oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), desplegado en el paraje El Bolillo, del Pueblo de San Pablo Oztotepec.

De acuerdo con la SSC, los efectivos en el área escucharon el ruido de una motosierra, por lo que se acercaron al lugar y localizaron a dos hombres que cortaban un árbol.

Tras una revisión, a los sujetos se les aseguraron las herramientas y fueron presentados ante un agente del Ministerio Público, quien determinará su situación.

La SSC informó que, desde octubre del 2023, la tala clandestina es considerada un delito grave, por lo que los probables implicados reciben la medida de prisión preventiva oficiosa.

