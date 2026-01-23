Más Información

Arrestan en México a Ryan Wedding, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa; es acusado de ser capo de la droga

Tras reunión de Harfuch con director del FBI, trasladan a EU a Ryan Wedding y a Alejandro Rosales; ambos son objetivos prioritarios

Sheinbaum reacciona a compra de nueve camionetas de lujo para ministros de la SCJN; "todo tiene que informarlo la Corte", dice

Ponen candados contra chips fraudulentos

"El Botox" duerme en la FEMDO tas detención en Michoacán; espera su traslado a un penal federal

CFE garantiza suministro eléctrico ante tormenta invernal que impacta el norte de México; nevadas y lluvias provocan bajas temperaturas

Dos hombres fueron detenidos por policías de la Ciudad de México por presuntamente talar un árbol de manera ilegal en un paraje de la alcaldía Milpa Alta.

La captura se logró mediante un operativo realizado por personal de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) y oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), desplegado en el paraje El Bolillo, del Pueblo de San Pablo Oztotepec.

De acuerdo con la SSC, los efectivos en el área escucharon el ruido de una motosierra, por lo que se acercaron al lugar y localizaron a dos hombres que cortaban un árbol.

Tras una revisión, a los sujetos se les aseguraron las herramientas y fueron presentados ante un agente del Ministerio Público, quien determinará su situación.

La SSC informó que, desde octubre del 2023, la tala clandestina es considerada un delito grave, por lo que los probables implicados reciben la medida de prisión preventiva oficiosa.

