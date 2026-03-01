“Traemos una loba adentro”, dijeron Mariana, Jazmín, Lisa y David, cuatro amigos que acudieron a la calle 20 de Noviembre para disfrutar el concierto que ofreció la cantante colombiana Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México (Cdmx).

Los fanáticos llevaban pelucas moradas en alusión a la canción Las de la intuición y otras rosas, además, outfits que hacían referencia a videos musicales.

En 20 de Noviembre y calles aledañas al primer cuadro, se reunieron fans de la cantante de Colombia con pelucas moradas y rosas, playeras con su imagen, además de cantos y bailes que ambientaron la espera previa al espectáculo.

Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Los amigos contaron que llevaban mucho tiempo esperando asistir a un concierto de la artista, pues marcó su infancia; esa tarde, al salir del trabajo, corrieron al Centro Histórico para no perderse el evento.

“Pedimos permiso y bueno, lo estamos disfrutando mucho”, dijo Mariana mientras se acomodaba el flequillo de la peluca.

Dania Río llegó al concierto con una peluca rosa pastel en alusión a la etapa de Chantaje, además de un maquillaje con brillos que ella misma se realizó para la ocasión.

“A mí me generó mucha ilusión llegar así, con la personalidad”, comentó sonriente. Dania explicó que preparó su atuendo desde días antes, pues quería representar una versión más atrevida y luminosa de sí misma, inspirada en la estética pop de la cantante.

Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Para ella, el concierto fue también un espacio para expresarse libremente y compartir esa emoción con otros seguidores.

En la avenida Juárez, los fans se congregaron con celulares en alto para grabar las canciones y, entre coros y coreografías improvisadas, revivieron distintas etapas de su vida.

Dela y Lizbeth llegaron con pelucas y luces en la cabeza deseando escuchar las canciones de Antología.

“Esas canciones me traen recuerdos muy padres porque yo crecí con ellas”, dijo Dela.

La pareja mencionó que no habían tenido la oportunidad de asistir al concierto en el Estadio GNP y que ahora veían esta presentación gratuita como una gran oportunidad para ver a su cantante favorita.

Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

“Yo crecí escuchando Antología y bueno, fue algo muy especial en mi vida”, expresó Rulfo Juan mientras grababa una de las canciones.

Rulfo detalló que realiza drag, relató que construyó un personaje inspirado en su admiración por la artista

Con un traje rojo y una peluca morada, cantó los temas que marcaron su adolescencia, asegurando que la música de Shakira lo acompañó en momentos importantes de su proceso personal y artístico.

Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

