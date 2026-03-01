Más Información

Militares resguardan funeraria por velorio a “El Mencho”, reporta AFP; documenta llegada de coronas fúnebres

Militares resguardan funeraria por velorio a “El Mencho”, reporta AFP; documenta llegada de coronas fúnebres

Shakira en el Zócalo: sigue aquí En Vivo el concierto de "La Loba"

Shakira en el Zócalo: sigue aquí En Vivo el concierto de "La Loba"

Shakira rompe récord de asistencia a un concierto masivo en el Zócalo de la CDMX; Brugada reporta 400 mil personas

Shakira rompe récord de asistencia a un concierto masivo en el Zócalo de la CDMX; Brugada reporta 400 mil personas

Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG

Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG

Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario

Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario

Pescadores retoman labores en Vallarta tras semana de violencia por “El Mencho”; “un domingo tranquilo con buena pesca”, dicen

Pescadores retoman labores en Vallarta tras semana de violencia por “El Mencho”; “un domingo tranquilo con buena pesca”, dicen

“Traemos una loba adentro”, dijeron Mariana, Jazmín, Lisa y David, cuatro amigos que acudieron a la calle 20 de Noviembre para disfrutar el concierto que ofreció la cantante colombiana en el Zócalo de la (Cdmx).

Los fanáticos llevaban pelucas moradas en alusión a la canción Las de la intuición y otras rosas, además, outfits que hacían referencia a videos musicales.

En 20 de Noviembre y calles aledañas al primer cuadro, se reunieron fans de la cantante de Colombia con pelucas moradas y rosas, playeras con su imagen, además de cantos y bailes que ambientaron la espera previa al espectáculo.

Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL
Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Lee también

Los amigos contaron que llevaban mucho tiempo esperando asistir a un concierto de la artista, pues marcó su infancia; esa tarde, al salir del trabajo, corrieron al Centro Histórico para no perderse el evento.

“Pedimos permiso y bueno, lo estamos disfrutando mucho”, dijo Mariana mientras se acomodaba el flequillo de la peluca.

Dania Río llegó al concierto con una peluca rosa pastel en alusión a la etapa de Chantaje, además de un maquillaje con brillos que ella misma se realizó para la ocasión.

“A mí me generó mucha ilusión llegar así, con la personalidad”, comentó sonriente. Dania explicó que preparó su atuendo desde días antes, pues quería representar una versión más atrevida y luminosa de sí misma, inspirada en la estética pop de la cantante.

Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL
Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Lee también

Para ella, el concierto fue también un espacio para expresarse libremente y compartir esa emoción con otros seguidores.

En la avenida Juárez, los fans se congregaron con celulares en alto para grabar las canciones y, entre coros y coreografías improvisadas, revivieron distintas etapas de su vida.

Dela y Lizbeth llegaron con pelucas y luces en la cabeza deseando escuchar las canciones de Antología.

“Esas canciones me traen recuerdos muy padres porque yo crecí con ellas”, dijo Dela.

La pareja mencionó que no habían tenido la oportunidad de asistir al concierto en el Estadio GNP y que ahora veían esta presentación gratuita como una gran oportunidad para ver a su cantante favorita.

Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL
Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Lee también

“Yo crecí escuchando Antología y bueno, fue algo muy especial en mi vida”, expresó Rulfo Juan mientras grababa una de las canciones.

Rulfo detalló que realiza drag, relató que construyó un personaje inspirado en su admiración por la artista

Con un traje rojo y una peluca morada, cantó los temas que marcaron su adolescencia, asegurando que la música de Shakira lo acompañó en momentos importantes de su proceso personal y artístico.

Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL
Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]