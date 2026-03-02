Más Información
Como cada mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la Mañanera del Pueblo, para informar sobre los acontecimientos más importantes del país.
Nación 08:00 AM
IMSS reporta un aumento en empleo formal en México
Zoé Robledo, titular del IMSS, destaca que hay más de 22 millones 527 mil 824 puestos de trabajo afiliados al IMSS al corte del 28 de febrero. Señala que es la cifra más alta que se tenga registro para ese mes.
Afirma que algo que se le da seguimiento es la participación de mujeres en el empleo formal; cuenta con un 40%.
Agrega que el Inegi reportó que la pobreza laboral disminuyó en 3.1%, "su nivel más bajo en 20 años", dice.
Nación 07:48 AM
Marath Bolaños presenta detalles de la Reforma laboral
Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social, presenta los detalles de la reforma para la implementación de la semana laboral de 40 horas.
Menciona que se van a prohibir las horas extras para menores de edad. Reitera que las horas se irán bajando de forma gradual.
El funcionario afirma que en esencia se está reduciendo el tiempo ordinario y agotando el extraordinario, así como el ingreso de las personas trabajadoras y un mayor descanso.
Nación 07:43 AM
Ariadna Montiel presenta calendario de pago para Pensiones del Bienestar
Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, señala que toca realizar el pago de las pensiones y programas del bienestar de marzo-abril.
Destaca que son 13.6 millones de adultos mayores que recibirán su pensión este bimestre con una inversión de 87 mil 705 pesos, mientras que 2 millones 982 mil 222 mujeres recibirán su pensión.
Presenta el calendario de pago para el mes marzo-abril. Inicia el día de hoy y concluirá el jueves 26 de marzo.
Nación 07:36 AM
"Quién es quién en los precios"
Iván Escalante, titular de Profeco, presenta el "Quién es quién en los precios".
Nación 07:35 AM
"Muy bonito", dice Sheinbaum sobre el concierto de Shakira
"Muy bonito", dice la Presidenta sobre el concierto de Shakira en el Zócalo; "la verdad, un superespectáculo".
Nación 07:32 AM
Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
