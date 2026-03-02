Zoé Robledo, titular del IMSS, destaca que hay más de 22 millones 527 mil 824 puestos de trabajo afiliados al IMSS al corte del 28 de febrero. Señala que es la cifra más alta que se tenga registro para ese mes.

Afirma que algo que se le da seguimiento es la participación de mujeres en el empleo formal; cuenta con un 40%.

Agrega que el Inegi reportó que la pobreza laboral disminuyó en 3.1%, "su nivel más bajo en 20 años", dice.