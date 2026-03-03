TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Durante la actual administración estatal, más de 300 elementos policíacos estatales y municipales han sido procesados penalmente por diversos delitos, por que no habrá complicidad con nadie y se actúa con honestidad, aunque "no pueden generalizar a toda la corporación por un elemento, es muy tendencioso”, con relación al grupo Pakales, afirmó el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

El mandatario, en entrevista con medios, aseguró que han sido detenidos elementos de la Guardia Estatal, de todas las corporaciones de policías municipales, así como de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal-, o los Pakales, el grupo de élite creado a inicios de su gobierno presentado como una policía para combatir la delincuencia organizada.

Recalcó que se tienen más de 300 elementos de seguridad pública en Chiapas que enfrentan un proceso penal, porque aquel que quiera abusar de la confianza "se le va aplicar la ley, eso queda muy claro, y nosotros hemos sido muy contundentes en esa estrategia de cero impunidad y cero corrupción”.

Respecto a presuntos pagos del crimen organizado a mandos de la Policía de Chiapas, el gobernador Ramírez Aguilar dijo que “no pueden generalizar a toda la corporación por un elemento, es muy tendencioso”.

Este domingo, el mandatario ordenó a la Secretaría Anticorrupción y a la Fiscalía General del Estado que se abra una investigación por los señalamientos de presuntos pagos de un grupo delincuencial a los Pakales.

La estrategia de seguridad que se aplica en Chiapas ha funcionado, sostuvo, y enmarcó que si la captura y la muerte de Rubén Nemesio Oceguera Cervantes ,“El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, hubiera sido en el 2024,( antes del inicio de su gobierno ), “se hubiera incendiado Chiapas”.

Lo que pasa, expresó, es que ya nos acostumbramos a vivir en seguridad y un altercado chiquito lo queremos maximizar No, estamos en paz.

Aunque admitió que se han registrado hechos de violencia menores, y Chiapas tiene una ubicación geográfica que complica las tareas de seguridad por su condición fronteriza con Centroamérica, “estamos en paz”.

Actualmente Chiapas, destacó, se ubica entre los estados más seguros del país, de acuerdo con datos oficiales.

