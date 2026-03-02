Pachuca.– Autoridades de Hidalgo aseguraron que la contaminación del río Tula, contrario a los señalamientos que apuntaban al Valle de México como el único responsable, tiene como principal fuente el drenaje municipal de Tula, el cual se descarga directamente al afluente sin tratamiento.

De acuerdo con el director de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado (CEAA), Juan Carlos Chávez, el gobierno estatal, en coordinación con la Federación, puso en marcha un proyecto integral para sanear el río Tula, considerado uno de los cuerpos de agua más contaminados del país.

Indicó que, según estudios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el punto más contaminado del afluente se localiza en la zona urbana de Tula. Esto demuestra que, contrario a lo que se sostuvo durante años que la contaminación provenía únicamente del Valle de México, la principal fuente son las descargas de aguas negras de esa demarcación.

Ante ello, explicó que se mantiene el proyecto de construcción de colectores marginales a lo largo del río, con el objetivo de captar las descargas de aguas residuales y conducirlas a la planta de tratamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Esta estrategia permitirá enviar más de 346 litros por segundo de aguas residuales a la planta de la CFE, donde serán tratadas y reutilizadas en los procesos de enfriamiento de la termoeléctrica. Con ello, también se reducirá la extracción de agua de pozos y se evitará el uso de agua potable para fines industriales.

Asimismo, señaló que la CFE absorberá totalmente los costos del tratamiento. Recalcó que, en el caso de las aguas residuales provenientes del Valle de México, estas ingresan a la planta de tratamiento de Atotonilco, donde reciben un proceso integral.

El funcionario agregó que la construcción de los colectores presenta un avance del 35 por ciento en Tula y que se proyecta una obra similar para Tlaxcoapan y Atitalaquia. Además, se analizan otros proyectos para los municipios de Ajacuba, Mixquiahuala, Progreso de Obregón y Tepetitlán, con el fin de frenar las descargas directas al río.

