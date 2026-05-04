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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, invitó a las y los vecinos a participar en el simulacro de sismo que se realizará este miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas.

En conferencia de prensa, precisó que este ejercicio tiene dos objetivos fundamentales: evaluar la capacidad de respuesta que tiene la Ciudad ante un sismo y ver qué tan preparada esta la ciudadanía para enfrentar una emergencia.

Brugada Molina detalló que la alerta sísmica sonará en todos los altavoces de la Ciudad y que se enviará una alerta a los celulares, por lo que pidió a las personas familiarizarse con ella.

Precisó que se colocará un escenario de emergencia sobre la avenida de la República.

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