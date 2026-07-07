Ecatepec, Méx.- Después de 25 años que no habían recibido atención de las autoridades anteriores y que se habían deteriorado en ese periodo, fueron repavimentadas 17 calles con concreto hidráulico del fraccionamiento Villas del Sol 1, que en conjunto suman 1.4 kilómetros.

Al entregarlas a los vecinos, la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, afirmó que Villas del Sol 1 es un ejemplo de comunidad, pues las 17 calles se realizaron con la modalidad Mano a Mano del programa Cimientos de Esperanza, donde el gobierno municipal aporta los materiales y los colonos la mano de obra, lo que benefició a 5 mil habitantes del lugar.

“Aquí hay una gran historia comunitaria”, reiteró y agregó que el Mano a Mano es una de las acciones más exitosas implementadas por el gobierno de Ecatepec, que se logra gracias a la organización vecinal.

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Ecatepec rehabilita 17 calles tras 25 años; vecinos y gobierno repavimentan Villas del Sol 1. Foto: Especial

Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas, informó que las 17 calles suman 1.4 kilómetros y en total 8 mil 250 metros cuadrados fueron repavimentados con concreto hidráulico, con costo de 5 millones 239 mil pesos, aunque si la obra la hubiera hecho una empresa costaría 16 millones de pesos, lo que representó ahorro de 11 millones.

Carlos Cruz Ramos, director de Servicios Públicos, dijo que la comunidad fue intervenida integralmente, por lo que se realizaron acciones como instalación y reconexión de luminarias, recolección de basura y escombros, y colocación de tapas de coladeras, entre otras.

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Miguel Peralta, delegado de Villas del Sol 1, mencionó que el gobierno municipal y la comunidad trabajaron juntos para conseguir la repavimentación de las 17 calles, lo que ayudará a los vecinos a vivir mejor.

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Ecatepec rehabilita 17 calles tras 25 años; vecinos y gobierno repavimentan Villas del Sol 1. Foto: Especial

El representante vecinal recordó que en 25 años de la existencia de Villas del Sol 1 sus 22 conjuntos o calles no habían sido intervenidas, lo que les provocó deterioro, aunque el actual gobierno municipal repavimentó totalmente 17 de ellas.

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Cisneros Coss recorrió la avenida principal de Villas del Sol junto con colonos e inauguró cada una de las 17 calles, además de que se comprometió a realizar otras acciones a favor de esta comunidad, como la rehabilitación del parque y de la avenida principal.

LL