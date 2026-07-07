Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), ejecutaron cuatro órdenes de aprehensión contra sujetos en seguimiento a una carpeta de investigación por los delitos de extorsión, robo, contra la salud y homicidio en grado de tentativa, en las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Cuajimalpa de Morelos.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez, dijo que “José Antonio "N", Marcel Emiliano "N", Eder Aldahir "N" y Juan Carlos "N" están presuntamente vinculados a la extorsión en contra de comerciantes y locatarios, y a otros delitos como robo y homicidio, y cuentan con antecedentes delictivos”.

Tres de los mandamientos se realizaron en centros penitenciarios, mientras que el cuarto fue en calles de la alcaldía Cuajimalpa, informó la SSC.

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Policías realizaron trabajos de investigación con los que obtuvieron datos de prueba y suficientes para solicitar y obtener de un agente del Ministerio Público las órdenes de captura.

Dos mandamientos fueron ejecutados en el Reclusorio Oriente, en Iztapalapa, donde dos hombres de 20 y 24 años de edad quedaron a disposición de la autoridad que los requiere para continuar con su proceso judicial.

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La tercera detención fue realizada en el Reclusorio Norte, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde un hombre de 37 años de edad, con cuatro ingresos al Sistema Penitenciario capitalino, quedó a disposición de la autoridad que lo requiere.

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El cuarto mandamiento judicial fue ejecutado en calles de la colonia San Mateo Tlaltenango, alcaldía Cuajimalpa de Morelos, donde se detuvo a un hombre de 35 años de edad, quien tiene cuatro ingresos al mismo Sistema Penitenciario, y fue puesto a disposición de la autoridad que lo requiere en un centro penitenciario.

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mahc/LL