Pachuca.— “Yo soy el perro de la senadora”, señaló el excoordinador de la senadora morenista Simey Olvera durante una revisión del alcoholímetro en la ciudad de Pachuca, donde Efraín Pedraza, visiblemente alcoholizado, amenazó a oficiales de Seguridad Pública.

A través de un video que circula en redes sociales, se observa a quien fuera director de Gobernación en la zona de Tula y coordinador de campaña de Simey Olvera, ser detenido durante un operativo del alcoholímetro.

En el lugar, el sujeto amenazó a los policías municipales, a quienes incluso retó a golpes. De acuerdo con el material videográfico, el hombre intentó evadir su responsabilidad y se negó a entregar sus identificaciones.

Lee también 7 de cada 10 niños deportados de EU viajaban solos

En uno de los momentos del video se escucha a un oficial decirle que únicamente realiza su trabajo y le reclama: “Te pedí tu identificación, no me la quieres dar; te pedí tu licencia, no me la quieres dar”.

A lo que el detenido responde: “Soy el perro de la senadora”. Además, el individuo intentó intimidar a los elementos al advertir: “Yo soy el cabrón que va a ir por delante y, si llega a la gubernatura -Simey Olvera-, me voy a acordar de tu pinche cara y te lo voy a cobrar”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL