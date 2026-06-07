Rosa María Noguerón confirma que las y los participantes de la cuarta temporada de "La casa de los famosos México" ya están completos y, confiesa que, aunque le hubiera gustado que Emiliano Aguilar figurara entre ellos, tendrá que hacerle el ofrecimiento en una temporada posterior.

La productora de "LCDLFM" asistió a la inauguración de "La Lokaa", la cantina de Wendy Guevara, la ganadora de la primera temporada del reality, en donde fue cuestionada por la prensa acerca de la cuarta temporada del programa, que está a poco de estrenarse.

De acuerdo con Noguerón, ya cuenta con la plantilla completa de las celebridades que protagonizarán este ciclo, el cual, asegura que tiene un panorama prometedor.

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"Yo creo que (la temporada) está muy completa, creo que es una muy buena combianación y, la verdad, a nosotros nos gusta mucho, estamos convencidos de que los vamos a sorprender, esperen las confirmaciones en la revelación".

Y, aunque Noguerón no quiso revelar quiénes formarán parte del nuevo ciclo, desmintió haber contactado a Yeri Mua y a Sol León, en búsqueda de que participarán en la nueva temporada, lo que reconoció que, en esta edición, estaba especialmente interesada que el primogénito de Pepe Aguilar, Emiliano, formara parte de ella.

Y, aunque el ofrecimiento existió, e intercambió llamadas con el joven rapero, ya ha confirmado que Emilaino no es uno de los integrantes de esta temporada.

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"Nos encanta, creo que es una gran personalidad, tuvimos pláticas con él, sin embargo, por asuntos que estaban fuera de nuestras manos, no se logró concretar, pero, no quitamos el dedo del renglón de que, algún día, Emiliano pueda estar en la casa", detalló.

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