En la de la Línea 2 entraron en funcionamiento nuevas puertas de entrada y salida en el acceso sur, correspondiente a las salidas hacia el , Suprema Corte de Justicia y Palacio del Ayuntamiento.

En total, son 20 las que se instalan en Zócalo-Tenochtitlan, 10 en el acceso sur y 10 más en el acceso norte.

El Metro indicó que, en el acceso norte, las nuevas puertas entrarán en funcionamiento en los próximos días, y con ello concluir en la estación el 100% del nuevo equipamiento de acceso y egreso a la estación, el cual también beneficia a las personas con discapacidad y talla baja.

El Metro lleva a cabo trabajos de sustitución de torniquetes por nuevas puertas móviles. Foto: Especial

El director general del Metro, Adrián Rubalcava, supervisó el inicio del funcionamiento de las nuevas puertas móviles, las cuales cuentan con sensores de movimiento para hacer más ágil el flujo de usuarios y destacó que continúa la modernización del Sistema, con tecnología que mejora la experiencia de viaje.

El Metro lleva a cabo trabajos de sustitución de torniquetes por nuevas puertas móviles en Tasqueña, Pino Suárez, Zócalo, Bellas Artes, Hidalgo y Bellas Artes. También se instalarán en Auditorio y Observatorio. Son un total de 145 nuevas puertas.

