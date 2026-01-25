Naucalpan, Méx.- El Gobierno de Naucalpan informó que no se detectó la presencia de ningún felino tras los reportes ciudadanos sobre un presunto avistamiento de una pantera en la carretera a Los Cipreses.

La Guardia Municipal indicó que, tras recibir el aviso, se desplegó un operativo interinstitucional de búsqueda y verificación en coordinación con la Policía Estatal, la Dirección de Medio Ambiente y la Coordinación de Protección Civil.

Las acciones incluyeron recorridos en un área aproximada de 50 hectáreas, mediante patrullajes a pie y el uso de drones equipados con tecnología de proyección térmica.

Descartan presencia de pantera en Naucalpan; advierten sanciones por falsas alertas. Foto: Especial

Lee también Suspenden fiesta clandestina en la Roma Sur; desalojan a menores de edad en Cuauhtémoc

Una vez concluidas las labores, las autoridades confirmaron que no se localizó ningún animal de ese tipo en la zona.

La Guardia Municipal señaló que se mantendrá la atención a los reportes ciudadanos y recordó que el uso indebido de los servicios de emergencia y la falsedad de declaraciones están sancionados conforme a la ley.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL