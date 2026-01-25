Más Información

Tras escándalo, Nueva Corte mete reversa a las camionetas blindadas; anuncia que las devolverá

Tras escándalo, Nueva Corte mete reversa a las camionetas blindadas; anuncia que las devolverá

“El Botox” ingresa al CEFERESO El Altiplano; es acusado de delitos contra la salud, extorsión, homicidio

“El Botox” ingresa al CEFERESO El Altiplano; es acusado de delitos contra la salud, extorsión, homicidio

Explosivos del crimen, letales en Michoacán

Explosivos del crimen, letales en Michoacán

México y EU acuerdan acelerar entregas de capos del narco; celebran tercera reunión de Seguridad

México y EU acuerdan acelerar entregas de capos del narco; celebran tercera reunión de Seguridad

Salomón Jara ante revocación de mandato; “si el pueblo decide, me voy a mi casa”

Salomón Jara ante revocación de mandato; “si el pueblo decide, me voy a mi casa”

Captan en video muerte de Alex Pretti a manos de agentes federales en Minneapolis; versión se contradice sobre tiroteo

Captan en video muerte de Alex Pretti a manos de agentes federales en Minneapolis; versión se contradice sobre tiroteo

Naucalpan, Méx.- El Gobierno de Naucalpan informó que no se detectó la presencia de ningún felino tras los reportes ciudadanos sobre un presunto avistamiento de una pantera en la carretera a Los Cipreses.

La Guardia Municipal indicó que, tras recibir el aviso, se desplegó un operativo interinstitucional de búsqueda y verificación en coordinación con la Policía Estatal, la Dirección de Medio Ambiente y la Coordinación de Protección Civil.

Las acciones incluyeron recorridos en un área aproximada de 50 hectáreas, mediante patrullajes a pie y el uso de drones equipados con tecnología de proyección térmica.

Descartan presencia de pantera en Naucalpan; advierten sanciones por falsas alertas. Foto: Especial
Descartan presencia de pantera en Naucalpan; advierten sanciones por falsas alertas. Foto: Especial

Lee también

Una vez concluidas las labores, las autoridades confirmaron que no se localizó ningún animal de ese tipo en la zona.

La Guardia Municipal señaló que se mantendrá la atención a los reportes ciudadanos y recordó que el uso indebido de los servicios de emergencia y la falsedad de declaraciones están sancionados conforme a la ley.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]