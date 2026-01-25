La tarde de este domingo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a tres presuntos asaltantes que despojaron a una persona de dinero en efectivo, el cual portaba para hacer la compra de un vehículo ofertado mediante redes sociales.

Según el informe emitido por la dependencia, el afectado acudió a una cita acordada con el supuesto vendedor en la calle Prolongación 4 y Sur 114 de la colonia Toltecas, alcaldía Álvaro Obregón. Pero al momento de su llegada, tres sujetos lo interceptaron, le robaron el dinero y escaparon en una motocicleta.

La captura se efectuó con apoyo de los monitoristas del C2 Poniente y de efectivos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), quienes localizaron a los presuntos asaltantes en una unidad habitacional de la colonia Tacubaya.

Apegados al protocolo correspondiente, las autoridades aseguraron dos armas de fuego cortas que portaban los detenidos; así como un celular y el dinero pertenecientes al afectado.

Elementos asegurados. (Foto: SSC_CDMX)

Los tres hombres asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público (MP) para definir su situación jurídica. Aún no se revelan detalles de su identidad, solo sus edades: 40, 20 y 18 años.

La SSC hizo un llamado a adoptar medidas de seguridad para evitar caer en fraudes cibernéticos: “la SSC exhorta a quienes deseen adquirir un vehículo a abstenerse de realizar transacciones de compra-venta de vehículos o artículos de alto valor a particulares a través de redes sociales”.

Por su parte, el secretario de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho informó mediante su cuenta de X: “Es importante que la ciudadanía recuerde que puede utilizar los módulos de compra segura de la FGJ o pedir acompañamiento a través de la APP #MiPolicía para prevenir este tipo de delitos”.

