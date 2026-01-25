La presidenta del PAN CDMX, Luisa Gutiérrez, pidió a las autoridades capitalinas dar a conocer los proyectos que se ejecutan o ejecutarán con el Fideicomiso privado de cuatro mil millones de pesos que estructuraron el Gobierno de la Ciudad de México y BBVA rumbo al Mundial.

Detalló que estos recursos bien pudieran invertirse en adquirir patrullas, más tecnología, más cámaras de seguridad y apostarle a la investigación en materia de seguridad pública. “Además de obras de drenaje que tanto le hace falta a la capital para no inundarse o bien, para que el agua potable llegue a todos lados”.

“Le ha caído como anillo al dedo al Gobierno CDMX para abrir una era de corrupción con el tema del Mundial; se han utilizado diversas figuras jurídicas para tratar de ocultar la utilización de cuatro mil millones de pesos para obras y acciones en razón del Mundial este año en la capital”, añadió la dirigente.

Indicó que esos cuatro mil millones de pesos son un claro financiamiento, a través de contratación de deuda pública con cargo al Gobierno CDMX. “Es decir, el evento de futbol lejos de traer alegría, atraer las fiestas futbolísticas a la capital, está siendo aprovechada para ejecutar acciones opacas”.

Agregó que no hay transparencia, ni procesos de fiscalización para informar cómo se gasta el dinero.

Al respecto, el diputado local del PAN, Ricardo Rubio, indicó que la contratación de cuatro mil millones de pesos por medio de fideicomisos privados debe considerarse como deuda pública.

“Ya que al final, hay que pagar todos los contribuyentes de la Ciudad de México, no es justo no se vale que tomando, como excusa el Mundial se hagan tropelías, se haga corrupción y se mal utilicen los recursos de la capital y se contrate además, techos de endeudamiento que la final deberán pagar todos los citadinos”, puntualizó.

