Tlalnepantla, Méx.— En el Estado de México, en promedio 45% de las instalaciones de gas licuado de petróleo (LP) operan sin estar regularizadas ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), advirtió David Hernández Martínez, secretario del Consejo de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES).

El directivo explicó en entrevista con EL UNIVERSAL que estas instalaciones no están inscritas en el Registro Nacional de Instalaciones de Gasolinas y Gas LP (Renagas), lo que impide a la autoridad contar con información actualizada sobre sus condiciones de seguridad, infraestructura y protocolos de prevención de riesgos, pese a tratarse de estructura de alto impacto.

La ASEA habilitó el Renagas con el objetivo de actualizar la información relacionada con las condiciones de seguridad y el estatus en materia ambiental de las instalaciones dedicadas a la distribución y expendio al público de gasolinas, diesel y Gas LP, así como para fortalecer la supervisión de las actividades del sector hidrocarburos.

Hernández Martínez añadió que el registro está dirigido a las personas físicas y morales que cuenten con plantas de distribución de gas LP, estaciones de servicio para el expendio al público de gasolinas y diesel, estaciones de carburación para vehículos automotores, y bodegas de expendio mediante llenado parcial o total de recipientes portátiles.

“En esta actual administración se está empujando para que todas las instalaciones puedan pasar a este proceso de regularización en materia de impacto ambiental”, comentó.

De acuerdo con datos del sector, en el Estado de México existen mil 291 permisos vigentes para el expendio de gasolinas y diesel. En materia de gas LP, se contabilizan 73 plantas de distribución, más de 500 estaciones de carburación destinadas al suministro de unidades de transporte, así como cinco bodegas de expendio para el almacenamiento y reparto de cilindros en viviendas y colonias.

El secretario del consejo de la asociación explicó que una parte de las instalaciones no regularizadas cuenta con permisos otorgados por autoridades estatales antes de la creación de la ASEA; sin embargo, no han realizado el procedimiento de actualización correspondiente ante la autoridad federal, lo que mantiene a estos establecimientos fuera del marco regulatorio vigente en materia ambiental y de seguridad industrial.

Como antecedente, recordó que el gobierno federal, a través de la ASEA, lanzó en 2025 la iniciativa para reactivar el Registro Nacional de Instalaciones, con el fin de que las instalaciones del país relacionadas con gasolinas, diesel y gas LP se inscribieran y actualizaran su situación regulatoria.

Hernández Martínez señaló que la integración del padrón nacional permite a la autoridad contar con información para la supervisión, verificación y seguimiento de las disposiciones aplicables al sector.

Manifestó que aunque la autoridad federal no estableció un periodo límite para la regularización, el llamado es a realizarlo lo antes posible.

“Previo a la reforma energética había instalaciones que para tener permiso tenían que recurrir al Estado y al nacer la ASEA como entidad reguladora obliga a las instalaciones a regularizar, pero el procedimiento fue gradual”, dijo.