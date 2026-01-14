Más Información

Anticorrupción investiga presunta filtración de datos a usuarios Telcel; Inai guardaba en cajones indagatorias: Buenrostro

Reforma electoral contempla 12 reformas constitucionales, adelanta Monreal; Morena busca consenso con el Verde y PT

Agente de ICE dispara a migrante venezolano durante una operación en Minneapolis; lo alcanza con un disparo en la pierna

Félix Salgado prende “todas las velas” por su candidatura al gobierno de Guerrero; “acataré lo que decida Morena”, dice

Resultado: Cruz Azul vence al Atlas en su debut como local en el estadio Cuauhtémoc

General Motors anuncia inversión por mil millones de dólares en México; busca fortalecer demanda de autos en el país

Toluca, Estado de México. - La gobernadora (Morena) pidió a los diputados federales, locales y los presidentes municipales a trabajar en equipo para de infraestructura, agua, estrategias de seguridad, de programas sociales y de salud.

Además, les propuso una mayor coordinación para preservar la que se tiene en el territorio mexiquense.

En las reuniones inéditas, con diputadas y diputados federales y locales revisaron la agenda para este 2026, y les agradeció que 93 iniciativas enviadas por el Ejecutivo Estatal fueron aprobadas por el Congreso Mexiquense, lo que ha permitido avanzar en proyectos en beneficio de la ciudadanía mexiquense.

En las reuniones la gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó que “la transformación que hoy vive el Estado de México es resultado de la participación de los tres poderes. El diálogo constructivo nos permite seguir trabajando de manera corresponsable, para seguir transformando positivamente al Estado de México”.

