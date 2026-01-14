Toluca, Estado de México. - La gobernadora Delfina Gómez Álvarez (Morena) pidió a los diputados federales, locales y los presidentes municipales a trabajar en equipo para desarrollar proyectos de infraestructura, agua, estrategias de seguridad, de programas sociales y de salud.

Además, les propuso una mayor coordinación para preservar la gobernabilidad histórica que se tiene en el territorio mexiquense.

En las reuniones inéditas, con diputadas y diputados federales y locales revisaron la agenda para este 2026, y les agradeció que 93 iniciativas enviadas por el Ejecutivo Estatal fueron aprobadas por el Congreso Mexiquense, lo que ha permitido avanzar en proyectos en beneficio de la ciudadanía mexiquense.

En las reuniones la gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó que “la transformación que hoy vive el Estado de México es resultado de la participación de los tres poderes. El diálogo constructivo nos permite seguir trabajando de manera corresponsable, para seguir transformando positivamente al Estado de México”.

