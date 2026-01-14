Más Información
Tultitlan, Mex. - Dos trabajadores lograron controlar una fuga de gas en la pipa en la que se transportaban, en la colonia Buenavista del municipio de Tultitlán.
Los hechos se registraron la tarde de este miércoles sobre la calle Hermenegildo Galena, cuando comenzó a salir el gas de la unidad.
Al notarlo, los dos pasajeros de la pipa bajaron y comenzaron las maniobras, lo que fue captado por una cámara del C5 del gobierno del Estado de México.
Al lugar también llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, quienes únicamente tomaron conocimiento de los hechos, ya que la emergencia fue controlada.
Por estos hechos sucedidos en el municipio de Tultitlán, no se registraron personas lesionadas no hechos que lamentar.
