Tultitlan, Mex. - Dos trabajadores lograron controlar una fuga de gas en la pipa en la que se transportaban, en la colonia Buenavista del municipio de Tultitlán.

Los hechos se registraron la tarde de este miércoles sobre la calle Hermenegildo Galena, cuando comenzó a salir el gas de la unidad.

Lee también: Protestan en Periférico Norte por la muerte del niño Diego; reclaman proceso en libertad de la imputada

Al notarlo, los dos pasajeros de la pipa bajaron y comenzaron las maniobras, lo que fue captado por una cámara del C5 del gobierno del Estado de México.

#EvitaLaZona🚨



Cuerpos de emergencias 🚒 🚓 se encuentran laborando por una #FugaDeGasControlada de una pipa, en Av. Hermenegildo Galeana, colonia Buenavista, municipio de #Tultitlán.



✅ Se recomienda utilizar vías alternas.#Emergencias ☎️ 9️⃣1️⃣1️⃣ pic.twitter.com/zwbeAqkZSF — C5 Estado de México (@C5Edomex) January 14, 2026

Al lugar también llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, quienes únicamente tomaron conocimiento de los hechos, ya que la emergencia fue controlada.

Por estos hechos sucedidos en el municipio de Tultitlán, no se registraron personas lesionadas no hechos que lamentar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr