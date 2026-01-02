Más Información
Tlalnepantla, Mex.- El organismo OPDM de Tlalnepantla ofrece a los contribuyentes cumplidos y grupos vulnerables descuentos por el pronto pago de agua, mismos que aplican en enero, febrero y marzo.
Las bonificaciones aplican para primer trimestre de 2026, por lo que en enero habrá 8% de descuento, 6% en febrero y 4% en marzo.
Y para los usuarios cumplidos en el pago de los derechos durante los 2 últimos años, tendrán un beneficio adicional sobre los descuentos ya mencionados que será del 4% en enero y del 2% en febrero.
El titular del OPDM Tlalnepantla, Alberto Valdés Rodríguez, informó que los grupos vulnerables obtendrán un descuento especial de hasta el 34%.
Para este sector se considera a pensionados o jubilados, menores de 18 años en situación de orfandad, personas con discapacidad, personas adultas mayores, viudas o viudos, madres solteras sin ingresos fijos, personas cuya percepción diaria no exceda dos salarios mínimos generales vigentes y personas liberadas por amnistía estatal.
Para más información, los ciudadanos pueden acudir a las oficinas centrales del organismo, ubicadas en calle Riva Palacio No. 8, en la colonia Tlalnepantla Centro en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas.
Valdés Rodríguez agregó que los contribuyentes tiene como alternativa pagar en receptorías ubicadas en el centro comercial Mundo E, en la Plaza City Shops, de 9:00 a 15:30 horas y de 9:00 a 16:00 horas, respectivamente.
En Tlalnepantla Oriente, en la calle Guillermo Prieto No. 25, en San Juan Ixhuatepec, de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas; oficina Caracoles ubicada en avenida Acueducto, colonia Doctor Jorge Jiménez Cantú, de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas.
Y en La Presa, ubicada entre calles Club Excursionistas y Motolinia sin número, colonia Lázaro Cárdenas, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.
El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía a estar al corriente con sus pagos, ya que las contribuciones ayudan a enfrentar la crisis hídrica y modernizar la infraestructura hidráulica, para poder llevar el vital líquido a todas las comunidades.
