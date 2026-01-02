Por las puertas de la Basílica de Guadalupe entraron decenas de creyentes para agradecerle a la Virgen María por el año que pasó, por lo bueno, lo malo y por permitirles darle la bienvenida a 2026.

A pesar del sol y a la mala calidad del aire que enmarcó el primer día de 2026, personas de todas partes de la República llegaron al Templo Mariano de rodillas, descalzas, en silla de ruedas o en bastón, con el propósito de agradecer y celebrar la llegada de un año más.

Llevaban flores, veladoras, listones de colores, cuadros y hasta cenizas de sus familiares que ya no están.

De rodillas, Olga recorrió la explanada de la Basílica de Guadalupe para agradecerle a la Virgen porque su hijo, quien tiene diabetes, mejoró durante 2025, por lo que lo calificó como “un gran año”.

“Vengo a agradecerle a la Virgencita por este año que termina porque mi hijo, que tiene diabetes, ha mejorado muchísimo, cada vez más, y ha sido gracias a ella que me ha hecho el milagro, por eso estoy muy agradecida”, expresó.

Explicó que, tras tres años de acudir de rodillas a la Basílica de Guadalupe, en 2025 “por fin me ha cumplido y no podría estar más agradecida”.

A unos pasos, Adrián Arias avanzó de rodillas con su bebé recién nacida en brazos, para agradecerle a la Virgen porque el año pasado nació su hija, luego de perder a otra.

“El 2025 fue un año muy bonito y vine a agradecerle a la Virgen porque me cumplió lo que tanto le pedí. Anteriormente habíamos perdido a nuestra bebé y pensé que nunca volveríamos a tener uno, y cuando nació nuestra hija en este año que pasó, fue muy bonito”, contó.

Juan Manuel también acudió a la Basílica para agradecer porque la Virgen de Guadalupe le cumplió el milagro de que el año pasado se curó de una enfermedad respiratoria que pensó que podría ser mortal. Mientras, su sobrina colocaba una manta en el piso para ayudarle a llegar a La Villa.

Sobre calzada de Guadalupe, los comerciantes iniciaron el Año Nuevo con diversos artículos para la abundancia, el amor, el dinero y la salud. “De a 50 las velitas de adviento para recibir este año”, señalaban.