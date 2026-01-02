A pesar de que la alcaldía Venustiano Carranza dio como plazo el 31 de diciembre para dejar de vender animales en el Mercado de Sonora, ayer, comerciantes los continuaron ofertando bajo pedido.

En octubre, la edil Evelyn Parra señaló que como cumplimiento de una orden emitida en 2025 por el Tribunal de Justicia Administrativa local, un aproximado de 80 comerciantes de este mercado tendrían que dejar de vender animales y cambiar de giro, o de lo contrario, serían clausurados.

Ayer, EL UNIVERSAL constató que, aunque la mayoría se encuentran cerrados o clasurados por el Gobierno capitalino y la demarcación, unos 10 locales permanecen abiertos exhibiendo únicamente jaulas y comida —y dos perros y aves—, pero al pasar ofrecen animales bajo pedido.

En el pasillo 1 del Mercado de Sonora, que por décadas exhibió desde gallos, cabras, ovejas, perros, puercoespines, conejos, ya no se ven los seres vivos, pero sí se escucha “¿qué es lo que buscaba, patrón? ¿Un conejo? Tenemos de todo”.

Los comerciantes indicaron que los animales ya no se iban a exhibir, pero que sí los tenían y garantizaban que en unos minutos podían sacarlos, siempre y cuando se dejen pagados.

Ofrecieron una pareja de conejos de cabeza de león por 600 pesos y dijeron que era mejor venderlos juntos, debido a que “ya no estamos vendiendo tan fácil, entonces es llevárselas de una juntos”.

También hay otros negocios donde se exhiben jaulas y comida para conejos y se ofrecen animales bajo pedido.

Los demás locales se encuentran con las cortinas abajo y con los sellos de clausura de la alcaldía Venustiano Carranza.

Estas acciones se llevaron a cabo en coordinación con la Fiscalía General de Justicia y con la Agencia de Atención Animal (Agatan).

El pasillo 1 del Mercado de Sonora se encuentra prácticamente vacío y contrario al tumulto que se generaba apenas en octubre, cuando incluso había ovejas caminando por los pasillos.