La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, aseguró ante legisladores que a partir del 1 de enero de 2026, no habrá venta de animales en el Mercado de Sonora.

La edil participó en la Mesa de Trabajo para el proceso de análisis, discusión y aprobación del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2026, donde solicitó a legisladores un incremento de 610 millones de pesos adicionales a la propuesta que presentó el gobierno capitalino.

En su mensaje, explicó que 30 locales ya cambiaron el giro de 84 locales que realizaban esta práctica en el Mercado de Sonora, por lo que faltan alrededor de 50.

Lee también: Alcaldesa de Tlalpan solicita al Congreso de CDMX un incremento de 14% al presupuesto de 2026

"Ya están vendiendo otra cosa. Ellos sí hicieron conciencia, decían, no queremos problemas, nosotros lo que queremos es seguir vendiendo algo aquí en este mercado tan representativo de la ciudad y de Latinoamérica”.

“Sabemos también que eso es un mandato judicial, sabemos muy bien que tenemos una resolución y que ya es firme. Yo creo que es la primera vez que se va a lograr esto aquí en la Ciudad de México, y es hablando con los locatarios. Entonces, nos faltan casi 50 puestos. Vamos a llegar al primero de enero y ya no va a haber venta de animales en el Mercado de Sonora. Eso sí, yo lo garantizo aquí en este Congreso, vamos a hacerlo, lo vamos a lograr”, acotó.

Este año, debido a un fallo del Tribunal de Justicia Administrativa local prohibió la venta de animales en el Mercado de Sonora, por lo que los locatarios tienen como plazo hasta finales de este año para cambiar de giro o, de lo contrario, serán clausurados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr