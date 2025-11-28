La alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio Hernández, solicitó al Congreso de la Ciudad de México un incremento del 14% al presupuesto de 2026.

Este viernes participó en la Mesa de proceso de análisis, discusión y aprobación del Paquete Económico para el Ejercicio 2026 y refirió que este año se otorgaron 2 mil 510.37 millones de pesos y hasta el 15 de noviembre, 74.02% del presupuesto ya se ejerció, el restante 26% se tiene comprometido, para el pago de nómina.

“Estamos solicitando un 14% de aumento, (….) para nosotras es muy importante fortalecer este proyecto que tenemos para consolidar una visión mucho más cercana, humanista, para la alcaldía de Tlalpan.

Leer también: Clara Brugada anuncia "Ruta Libre de Violencia contra las Mujeres" en el transporte público; habrá botones de pánico para usuarias

Destacó que entre las acciones conjuntas que llevó a cabo con el gobierno de la ciudad está el combate a la tala ilegal que permite asegurar que hoy en San Miguel Topilejo, no existe este delito ambiental.

"La administración pasada no invirtió en la vigilancia ambiental y nosotros estamos invirtiendo más de 7 millones de pesos con resultados muy claros. De la mano de Profepa y Corena cerramos 15 aserraderos ilegales que se encontraban en la zona. La jefa de gobierno al inicio del año dio la indicación de hacer el gabinete de suelo verde para atender el complicado tema de la tala ilegal en el pueblo de San Miguel Topilejo. Llevamos a cabo reuniones todos los martes en Profepa y eso sigue. Y gracias a los filtros, gracias a los recorridos de vigilancia, hemos hecho que Topilejo ahora se convierta en una zona de cero tala ilegal”, acotó.

Rumbo al mundial

La edil resaltó que la demarcación es vecina del Estadio Banorte, donde se realizará el mundial de fútbol el próximo año, por lo que alistan actividades. (Foto: especial)

La edil resaltó que la demarcación es vecina del Estadio Banorte, donde se realizará el mundial de fútbol, por lo que alistan actividades.

"Viene el Mundial. Tenemos un proyecto para recibir a los visitantes en el Mundial, pero no solamente para recibir, sino que las obras que hagamos se queden para quienes viven en los alrededores del Estadio Azteca”, acotó.

Indicó que se realizan a la fecha acciones en materia de pavimentación, espacios públicos, desazolve, entre otros. Además, de que mantienen comunicación con vecinos para explicar el proyecto de la ciclovía en Tlalpan.

Leer también: Línea 4 del Cablebús, dos empresas serán las encargadas de la construcción; costará más de 4 mil mdp

“Una de las grandes obras de la jefa de gobierno es la recuperación de todo el puente que conecta el CETRAM Huipulco con el Estadio Azteca. Es ahí donde todos los visitantes y quienes viven en la alcaldía, en la ciudad, van a pasar para poder llegar al estadio”.

Informó que se llevarán a cabo, con miras a traer el turismo del mundial 2026, los Festivales del Caldo Tlalpeño y de los Pueblos Originarios.

Van por recuperar al Ajusco

La alcaldesa sostuvo que el próximo año emprenderán acciones para mejorar la seguridad de la zona del Ajusco, y ser uno de los puntos de atracción del turismo rumbo al mundial 2026.

“Vamos a anunciar el próximo año justamente no es una estrategia turística, es una estrategia de seguridad, que ya la estamos trabajando, con el tema de vecinas y vecinos de la propia comunidad, para lograr hacer de la mano del Gobierno de la Ciudad una zona mucho más segura para todos los habitantes”.

“Y que el mundial también sea una justificación, un pretexto para que de nuevo la gente visite el Ajusco”.

Osorio mencionó que ha participado en las jornadas de madres buscadores donde, hasta ahora, de la mano del comisionado de búsqueda del Gobierno de la Ciudad de México, “no se han encontrado restos óseos de personas”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr