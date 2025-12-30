Más Información

Una vez que concluya la se verán reflejados los acuerdos a los que se ha llegado con comerciantes ambulantes para liberar las calles del , precisó el secretario de Gobierno, .

En conferencia de prensa, junto a la jefa de Gobierno, , el secretario explicó que después del 7 de enero, pasado el Día de Reyes, el comercio se toma unos días de descanso, por lo que será a finales de enero cuando se verá la reducción del comercio en determinadas calles.

“El plan es que justamente, pasando la temporada decembrina, que termina el 7 de enero, después de Reyes, hay varios días en que descansa todo el comercio, y cuando regrese el comercio, es cuando se van a ver reflejados estos acuerdos, porque va a haber una reducción”, dijo.

Adelantó que será antes del 15 o 20 de enero, que se informará con mayor precisión, qué calles estarán completamente libre de comercio y en cuales habrá una reducción.

“Va a haber un reordenamiento de la vía pública en el Centro de la ciudad, y ese reordenamiento lo vamos a poder ver a finales del mes de enero, que es cuando ya el comercio regresa, y tenemos varios acuerdos ya con los líderes, los dirigentes, para que esto sea realidad”, puntualizó.

