Una vez que concluya la temporada decembrina se verán reflejados los acuerdos a los que se ha llegado con comerciantes ambulantes para liberar las calles del Centro Histórico, precisó el secretario de Gobierno, César Cravioto.
En conferencia de prensa, junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario explicó que después del 7 de enero, pasado el Día de Reyes, el comercio se toma unos días de descanso, por lo que será a finales de enero cuando se verá la reducción del comercio en determinadas calles.
“El plan es que justamente, pasando la temporada decembrina, que termina el 7 de enero, después de Reyes, hay varios días en que descansa todo el comercio, y cuando regrese el comercio, es cuando se van a ver reflejados estos acuerdos, porque va a haber una reducción”, dijo.
Adelantó que será antes del 15 o 20 de enero, que se informará con mayor precisión, qué calles estarán completamente libre de comercio y en cuales habrá una reducción.
“Va a haber un reordenamiento de la vía pública en el Centro de la ciudad, y ese reordenamiento lo vamos a poder ver a finales del mes de enero, que es cuando ya el comercio regresa, y tenemos varios acuerdos ya con los líderes, los dirigentes, para que esto sea realidad”, puntualizó.
