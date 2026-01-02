Más Información

Muere mujer en San Marcos, Guerrero, tras sismo de este 2 de enero; confirman daños en zona del epicentro, en Chilpancingo y Acapulco

Capturan a "El Betillo" en Morelia; lo vinculan con asesinato de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas michoacanas

Sismológico registra 420 réplicas, tras sismo de 6.5 este viernes en Guerrero; hay 12 lesionados y una persona fallecida en CDMX

Año nuevo, sismo nuevo; movimiento de 6.5 sacude centro y sur de México

Sismo en CDMX: "Nos sacó un susto porque se movió como gelatina", relata empleado de estacionamiento público

Sheinbaum pide a Segob ampliar protección a periodistas tras caso de Rafael León; "por encima de todo está la libertad de expresión"

Ecatepec, Mex.- El director de Protección Civil y Bomberos, Jesús Clara González, reportó en el municipio de , tras el registrado la mañana de este viernes, únicamente un ciudadano cayó de su bici en la colonia Cerro Gordo de Ecatepec, debido al sismo y no requirió atención médica.

Clara González agregó que 2 personas resultaron con , sin mayores consecuencias.

No hubo daños significativos, dijo el funcionario municipal, luego de que alrededor de 70 elementos implementaron el Protocolo de Actuación ante Sismos y realizaron recorridos por la localidad.

Por su parte, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec también participó en los protocolos de revisión y supervisión, contando con apoyo de agrupamientos especiales y FT Marina.

Los uniformados no detectaron afectaciones luego de realizar recorridos en los 27 sectores y 230 cuadrantes del municipio,, revisando edificios públicos, hospitales, escuelas, mercados, centros comerciales y empresas.

