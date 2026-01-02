Ecatepec, Mex.- El director de Protección Civil y Bomberos, Jesús Clara González, reportó saldo blanco en el municipio de Ecatepec, tras el sismo de 6.5 registrado la mañana de este viernes, únicamente un ciudadano cayó de su bici en la colonia Cerro Gordo de Ecatepec, debido al sismo y no requirió atención médica.

Clara González agregó que 2 personas resultaron con crisis nerviosa, sin mayores consecuencias.

No hubo daños significativos, dijo el funcionario municipal, luego de que alrededor de 70 elementos implementaron el Protocolo de Actuación ante Sismos y realizaron recorridos por la localidad.

Leer también: Sismo en CDMX: Brugada reporta 12 lesionados tras temblor de 6.5; Alcaldía BJ registra una persona fallecida

Por su parte, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec también participó en los protocolos de revisión y supervisión, contando con apoyo de agrupamientos especiales y FT Marina.

Los uniformados no detectaron afectaciones luego de realizar recorridos en los 27 sectores y 230 cuadrantes del municipio,, revisando edificios públicos, hospitales, escuelas, mercados, centros comerciales y empresas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr