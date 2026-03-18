Naucalpan, Méx.- Integrantes de agrupaciones de Alcohólicos Anónimos (AA) mantienen bloqueados carriles de Periférico Norte, a la altura del Palacio Municipal de Naucalpan.

Los manifestantes denuncian el cierre de diversos inmuebles utilizados por estas agrupaciones, presuntamente realizado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

En el sitio, los inconformes exigen la presencia de autoridades para entablar diálogo.

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Elementos de la Policía del Estado de México se encuentran en la zona para resguardar el área.

La movilización inició después de las 18:00 horas y, hasta el momento, el bloqueo continúa; únicamente se ha liberado un carril en centrales y otro en laterales.

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