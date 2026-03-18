El secretario de Movilidad (Semovi), Héctor Ulises García, y el alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos sostuvieron una reunión de trabajo para la implementación de un transporte público interno en Santa Fe, que conectará con el Tren Interurbano El Insurgente.

La dependencia explicó que el objetivo es reducir el uso del automóvil, disminuir la congestión vehicular y mejorar la conectividad en la zona.

Detalló que Santa Fe concentra una alta demanda de viajes diarios, con más de 233 mil personas desplazándose en la zona. Lo que ha generado saturación vial y dependencia por el vehículo particular. Además la demanda del Tren Interurbano que ya supera los 66 mil usuarios diarios, lo que resalta “ la necesidad de fortalecer su integración con sistemas de transporte local”.

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Explicó que se proyecta un sistema de transporte público interno con dos circuitos que conectarán puntos estratégicos en la zona de Santa Fe, así como la estación del Tren Interurbano, facilitando traslados más ágiles y accesibles.

Este sistema operará con autobuses eléctricos y contará con paradas seguras y señalizadas.

El proyecto también contempla mejoras en el entorno peatonal para priorizar a las personas y ordenar la movilidad de la zona.

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