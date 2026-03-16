Naucalpan, Méx.— Un promedio de 948 metros cúbicos de azolve se retiraron de la red de drenaje como parte de la primera etapa de intervención que realiza la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) en los trabajos de Rehabilitación Integral de Periférico Norte, informó la vocal ejecutiva Beatriz García Villegas.

“El Periférico también se paraliza por tramos donde hay inundaciones, el objetivo principal es garantizar mejores condiciones de movilidad y seguridad para los mexiquenses que transitan la vía, por esto se suma nuestro equipo de la CAEM”, dijo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la funcionaria detalló que serán tres etapas de intervención, la primera se realizó en la parte que corresponde a Naucalpan, la segunda será en Tlalnepantla y la tercera en Cuautitlán Izcalli.

“La CAEM realizará un desazolve de aproximadamente 100 kilómetros que es el tramo que comprende Periférico en ida y vuelta. El desazolve que realizamos es en ambos sentidos”, explicó.

Los trabajos por parte de la CAEM comenzaron el 24 de febrero desde Lomas de Sotelo, pasando por la avenida Primero de Mayo en Naucalpan hasta Torres de Satélite. Desde ese punto se llegará hasta Perinorte en Cuautitlán Izcalli.

La limpieza se realiza en todas las líneas de conducción, cárcamos, madrinas pluviales, rejillas, bocas de tormenta, así como pozos de visita, en horario nocturno.

“Lo que estamos realizando y que nos ha pedido la gobernadora Delfina Gómez es que afectemos lo menos posible al transeúnte y automovilista. Por eso estamos metiendo nuestra brigada de 22:00 a 4:00 horas para buscar minimizar este impacto de tráfico que se puede generar entre los millones de usuarios que transitan”, comentó.

Las brigadas de la CAEM trabajan con seis equipos hidroneumáticos, conocidos como vactor. Este equipo “nos permite pasar agua y poder ver que fluye de manera correcta, esa es nuestra prueba”.

Explicó que los trabajadores entran a los pozos de visita para verificar que no se tenga ningún conflicto con la red. Y posteriormente, al término de los trabajos, se supervisará con georradar dentro de las líneas su correcto funcionamiento. Hasta la fecha se han intervenido 128 pozos de visita, 66 pluviales y 28 bocas de tormenta.

Beatriz García reconoció que tras esta intervención se pudo observar que “todas las coladeras, las rejillas, los vasos de tormenta, los pozos de visita están totalmente azolvados”.

“Eso es uno de los mayores conflictos, es sorprendente la cantidad de azolve que hay, prácticamente están a nivel de piso y no pasa por ahí absolutamente nada. Los puntos para prevenir inundaciones están totalmente azolvados”, puntualizó.

La limpieza en la red de drenaje de Periférico Norte, de acuerdo con la titular de la CAEM, tenía más de 10 años sin ser intervenida a profundidad.

“Tenemos medidos nuestros tiempos para avanzar y vamos a ir haciendo trabajos adicionales y visitas de sitio con nuestros topógrafos. A más tardar a mediados de abril nosotros ya estaremos concluyendo los trabajos en Izcalli”, comentó.

Los siguientes tramos a intervenir son en Tlalnepantla hasta la altura de Kimex. Posteriormente se abordará el tramo de Lago de Guadalupe hasta Perinorte en Cuautitlán Izcalli.

En Naucalpan, dijo, los puntos susceptibles a inundación cada temporada de lluvia se encuentran en avenida Primero de Mayo, otro punto que se conoce como El Parque, además de otro en el Parque Naucalli y un bajopuente en el Circuito de Ingenieros.