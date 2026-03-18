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Naucalpan, Méx.- Un hombre fue privado de la vida por detonaciones de al interior de una tortillería ubicada en el Mercado de La Arboleda, en la avenida Río Hondo, colonia Estado de México, en el municipio de .

De acuerdo con los primeros reportes, ingresaron al mercado hasta llegar al local donde se encuentra la tortillería y dispararon contra la víctima, sin mediar palabra.

Testigos señalaron que no hubo discusión ni riña previa, únicamente se escucharon las detonaciones. Comerciantes y clientes que se encontraban en el lugar se alertaron y llamaron a las .

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Al lugar acudieron elementos de la Guardia municipal, Guardia Nacional, así como de la policía del Estado de México.

Las autoridades realizaron el acordonamiento de la zona en espera del arribo de la policía de investigación de la Fiscalía General de Justicia del estado, quien realizó las investigaciones correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo.

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jecg/cr

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