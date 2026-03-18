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Esta noche saldarán su partido pendiente correspondiente a la jornada 9 del Clausura 2026, mismo que no se jugó en tiempo y forma debido al juego de leyendas entre Barcelona y Real Madrid que se llevó a cabo en el estadio Akron.

Para el Guadalajara, además de ser una oportunidad de estirar su racha de cuatro partidos consecutivos con victoria y de consolidar al Akron como una fortaleza en la búsqueda de 10 juegos al hilo sin conocer la derrota, es el momento de recuperar la cima del campeonato.

Actualmente, las Chivas de Gabriel Milito ocupan el tercer lugar de la tabla de posiciones con 24 unidades, una por debajo del Toluca y a dos del Cruz Azul; una victoria esta noche ante una ‘Fiera’ debilitada, los llevaría de vuelta al primer lugar.

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Ángel Sepúlveda, delantero de las Chivas, sabe que “nos estamos jugando mucho en esta jornada; son 3 puntos importantísimos para ponernos en el liderato”.

El León, vive una realidad totalmente opuesta a la de los rojiblancos. Llegan a este partido en el puesto 15 de la tabla de posiciones con 10 unidades y sin técnico, después de que Ignacio Ambriz renunciara a su puesto tras la goleada sufrida en casa ante los Xolos de Tijuana. Su lugar lo tomará el entrenador interino Alejandro Corona, a la espera de que se cumpla el rumor de Javier Gandolfi como nuevo estratega. Mientras tanto, quieren evitar su tercer descalabro al hilo.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido.

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¿CUÁNDO Y DÓNDE VER CHIVAS VS LEÓN?

  • Día: miércoles 18 de marzo
  • Hora: 20:07 horas
  • Transmisión: Amazon Prime Video

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