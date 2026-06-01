Natanael Cano no irá a juicio, luego de que el caso que lo vinculaba con el robo de un automóvil en Estados Unidos no avanzará.

De acuerdo con información difundida por el programa "Venga la Alegría", la jueza encargada del caso decidió no vincularlo a proceso, pues no encontró elementos suficientes para acreditar la participación del cantante en el delito.

Las acusaciones giraban en torno a un Corvette blanco 2015 que fue reportado como robado en Phoenix, Arizona, y que, posteriormente, fue localizado por las autoridades de Sonora.

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Las investigaciones llamaron la atención cuando las autoridades confirmaron que las placas colocadas en el vehículo estaban relacionadas con un Porsche propiedad del intérprete. Rumores aseguraban que el auto era manejado por un amigo de Natanael.

Durante la audiencia, realizada hace unos días en Sonora, se analizaron las evidencias presentadas por la Fiscalía; sin embargo, se concluyó que no podía relacionarse al cantante con el delito, lo que lo dejó libre de sospechas.

“No hay datos de prueba que permitan tener por acreditado la posesión de este vehículo con reporte de robo por parte del imputado. Se dicta auto de no vinculación a proceso al señor Natanael Rubén Cano Monge”, se escucha en un video publicado por el programa.

Esta no es la primera vez que Cano se ve involucrado en problemas con la justicia.

En marzo de 2024 fue detenido por la Policía Municipal de Hermosillo por manejar en exceso de velocidad y posteriormente acusado de intentar sobornar a los oficiales para evitar la sanción.

También ha enfrentado problemas por el contenido de sus canciones. Ese mismo año fue multado con más de 1 millón de pesos por el Ayuntamiento de Chihuahua, debido a la interpretación de corridos que hacen apología del delito y promueven la violencia.

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