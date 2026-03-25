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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido y cielo despejado a parcialmente nublado para este miércoles 25 de marzo en la Ciudad de México.
Se esperan condiciones limitadas para lluvias ligeras aisladas, principalmente en el sur y poniente de la ciudad, así como vientos del norte de 5 a 25 kilómetros por hora con rachas de 45 kilómetros por hora.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 24°C por la tarde, mientras que la mínima será de 10°C en las primeras horas del día.
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Se prevé que la madrugada del jueves 26 de marzo sea de fría a muy fría en el sur y poniente de la CDMX, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.
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mahc/LL
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