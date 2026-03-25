La Secretaría de Marina (Semar), informó que durante la “Operación Sellamiento Golfo de California”, los navales localizaron seis cubetas y un tambo que contenían 314 litros de tolueno en el Recinto Fiscal y en la Terminal de Transbordadores del puerto de Topolobampo, Sinaloa.

Esta sustancia es catalogada como producto químico esencial, cuya naturaleza fue confirmada mediante equipo de identificación especializado.

Durante el desarrollo de las operaciones, en el Puesto de Inspección y Verificación ubicado en el acceso al Recinto Fiscal, se efectuó la revisión de vehículos de carga, pipas de hidrocarburos y vehículos particulares, así como de las personas que ingresaron a esta instalación portuaria.

Secretaría de Marina asegura 314 litros de precursores químicos en el Recinto Portuario de Topolobampo, Sinaloa. Foto: Semar

Lee también UNAM aprueba creación de la Licenciatura en Química Cosmética Industrial; se impartirá en FES Cuautitlán

La Semar resaltó que como parte de las acciones de vigilancia y control, los uniformados realizaron la inspección a un tractocamión de paquetería, en el cual se localizaron las cubetas y un tambo con tolueno.

El material asegurado y el vehículo fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, con sede en Los Mochis, Sinaloa.

Secretaría de Marina asegura 314 litros de precursores químicos en el Recinto Portuario de Topolobampo, Sinaloa. Foto: Semar

La Semar resaltó que estas acciones se realizaron en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, con estricto apego al marco jurídico vigente.

Lee también Comisión del Senado avala ingreso a México de 35 militares de EU; alistan capacitación rumbo al Mundial 2026

También refrendó su compromiso de coadyuvar con el mantenimiento del Estado de derecho, inhibir actividades ilícitas y garantizar la seguridad en los Recintos Portuarios del país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/apr