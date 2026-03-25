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La Secretaría de Marina (), informó que durante la “Operación Sellamiento Golfo de California”, los navales localizaron seis cubetas y un tambo que contenían 314 litros de tolueno en el Recinto Fiscal y en la Terminal de Transbordadores del puerto de Topolobampo, Sinaloa.

Esta sustancia es catalogada como producto químico esencial, cuya naturaleza fue confirmada mediante equipo de identificación especializado.

Durante el desarrollo de las operaciones, en el Puesto de Inspección y Verificación ubicado en el acceso al Recinto Fiscal, se efectuó la revisión de vehículos de carga, pipas de hidrocarburos y vehículos particulares, así como de las personas que ingresaron a esta instalación portuaria.

Secretaría de Marina asegura 314 litros de precursores químicos en el Recinto Portuario de Topolobampo, Sinaloa. Foto: Semar
Secretaría de Marina asegura 314 litros de precursores químicos en el Recinto Portuario de Topolobampo, Sinaloa. Foto: Semar

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La Semar resaltó que como parte de las acciones de vigilancia y control, los uniformados realizaron la inspección a un tractocamión de paquetería, en el cual se localizaron las cubetas y un tambo con tolueno.

El material asegurado y el vehículo fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, con sede en Los Mochis, Sinaloa.

Secretaría de Marina asegura 314 litros de precursores químicos en el Recinto Portuario de Topolobampo, Sinaloa. Foto: Semar
Secretaría de Marina asegura 314 litros de precursores químicos en el Recinto Portuario de Topolobampo, Sinaloa. Foto: Semar

La resaltó que estas acciones se realizaron en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, con estricto apego al marco jurídico vigente.

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También refrendó su compromiso de coadyuvar con el mantenimiento del Estado de derecho, inhibir actividades ilícitas y garantizar la seguridad en los Recintos Portuarios del país.

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