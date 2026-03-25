El Consejo Universitario (CU), máximo órgano de gobierno de la UNAM, aprobó crear la Licenciatura en Química Cosmética Industrial, la 134 que ofrecerá esta casa de estudios, a fin de formar profesionistas con una visión multidisciplinaria, a partir de la integración de conocimientos sólidos, científicos, tecnológicos y normativos de alto nivel para el diseño, formulación, evaluación y gestión de productos cosméticos innovadores, seguros, sostenibles y de calidad.

La nueva carrera, que se impartirá en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, también promoverá la responsabilidad ética, el compromiso ambiental, la perspectiva de género, la diversidad cultural y la capacidad crítica, con el objetivo de responder a las exigencias del mercado global y a las regulaciones nacionales e internacionales, contribuyendo al desarrollo sostenible de la industria cosmética.

De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Trabajo Académico, la formación de profesionistas en el ramo representa una ventana de oportunidad, pues México ocupa el segundo mercado latinoamericano de más peso en el sector de la cosmética y la perfumería (solo detrás de Brasil) y el quinto productor mundial (después de Estados Unidos, China, Brasil y Alemania).

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El proyecto de creación indica también que el valor del mercado mexicano de este sector alcanzó 17.2 millones de dólares en 2023, aportando 0.7 por ciento del producto interno bruto manufacturero. Además, que esta industria genera más de 250 mil empleos directos e indirectos, y que durante el tercer trimestre de 2024 se reportaron 22 mil 700 personas ocupadas en la elaboración de artículos farmacéuticos y cosméticos, según datos de la Secretaría de Economía.

México también posee una ubicación geográfica estratégica que favorece su alta biodiversidad y facilita su vinculación directa con los mercados de América del Norte y Centroamérica, los cuales constituyen los principales destinos de exportación.

Se proyecta que la primera generación de esta licenciatura esté conformada por aproximadamente 20 alumnas y alumnos. Será de ingreso directo; se impartirá en el sistema escolarizado, en la modalidad presencial; tendrá una duración de nueve semestres, con un total de 57 asignaturas y 380 créditos.

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El pleno del CU también aprobó establecer el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) de la Facultad de Enfermería y Obstetricia (FENO) para favorecer el desarrollo de programas académicos en las modalidades abierta, a distancia y mixta, así como para extender la posibilidad de los servicios del sistema en educación continua, posgrado y para estudiantes del sistema escolarizado.

El proyecto de establecimiento detalla que la consolidación de este sistema responde a una necesidad estructural de ampliar el acceso a la educación superior, profesionalizar al personal de enfermería en servicio activo y dar continuidad a una tradición académica de casi cinco décadas, que ha demostrado eficacia, pertinencia y alto impacto social.

Además, señala que en el plan de estudios de Licenciatura en Enfermería, único que se ofrece en el sistema, de 2009 a 2024 han ingresado 10 mil 893 estudiantes dispuestos a enfrentar la rigurosidad de esta modalidad, a fin de tener un crecimiento profesional en el sistema de salud. Del nivel técnico se alcanzó un egreso de 92 por ciento y titulación de más del 80 por ciento. “El SUAyED Enfermería se encuentra en el segundo lugar de egreso en tiempo reglamentario en el contexto de la educación abierta y a distancia universitaria, después de la carrera de derecho de la FES Aragón”, agrega el documento.

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El pleno del CU tomó protesta como consejeros universitarios a Edgar Torres Irineo y Enrique Arturo Cantoral Uriza, designados por la Junta de Gobierno como directores de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, unidades Mérida y Juriquilla, respectivamente; así como a María Patricia García Pavón, como directora general de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades.

De igual manera, admitió otorgar la medalla Gabino Barreda -de forma extemporánea- a una alumna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien finalizó sus estudios en 2021; y la medalla Alfonso Caso a las 145 personas graduadas más distinguidas en 2023: 64 en nivel especialización; 49 en maestría; y 32 en doctorado.

En la sesión de hoy se guardó un minuto de silencio en recuerdo del profesor emérito de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Armando Shimada Miyasaka.

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