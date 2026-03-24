La Secretaría de Marina-Armada de México informó que al llevar a cabo patrullaje aéreo de vigilancia en el Golfo de México y en la línea de costa entre los estados de Veracruz y Tabasco no se identificaron manchas de hidrocarburo.

La Tercera Región Naval reportó que personal adscrito a Protección al Medio Ambiente Marino (PROMAM) llevó a cabo patrullaje aéreo de vigilancia con el objetivo de detectar posibles indicios de contaminación por hidrocarburo.

Y es que desde el pasado dos de marzo hasta el día de hoy han aparecido manchas de crudo en diversas playas del litoral veracruzano; y en la refinería Olmeca de Tabasco se han registrado al menos tres derrames de hidrocarburo.

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En un comunicado de prensa, se informó que como resultado del patrullaje “no se identificaron manchas de hidrocarburo” en aguas del Golfo de México, “ni presencia de las mismas” en la zona de costa en el sur de Veracruz y el estado de Tabasco.

La Marina-Armada de México aseguró que estas acciones se realizan de manera permanente como parte de las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre que lleva a cabo la institución a fin de garantizar la protección del medio ambiente marino y la seguridad en las zonas costeras.

Foto: Semar

Y anunció que continuará efectuando recorridos de supervisión, así como las acciones necesarias en el ámbito de su competencia, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para atender oportunamente cualquier eventualidad.

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Un día antes, la organización ecologista Greenpeace y la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México denunciaron que el derrame de hidrocarburo ocurrido en playas del sur de Veracruz se extiende a lo largo de 630 kilómetros de litoral.

En un comunicado de prensa, expresaron que el derrame petrolero llegó hasta Tuxpan y Tamiahua (al norte de Veracruz), sumando la totalidad del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México.

Pusieron en duda a las autoridades -quienes han señalado que las playas están limpias y Pemex ha informado sobre un avance de 85% de la limpieza- pues –expusieron- la información de la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México y las comunidades cercanas, evidencia otra realidad.

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