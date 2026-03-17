A pesar de que se trata de la refinería de más reciente construcción por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) en México, esta mañana se reportó otro incendio en estas instalaciones.

Este martes 17 de marzo, cerca de las 06:00 horas, personal de la ASIPONA Dos Bocas (Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V.), reportó el incendio de un vehículo que se extendió al predio 1, identificada como Área de Almacenamiento de Gases (Área de Tanques) de la Refinería.

En redes desde tempranas horas circularon imágenes del siniestro, que aseguran está muy cerca de una de las entradas del personal, los trabajadores que estaban de guardia tuvieron que ser evacuados a un área segura.

Mientras que, el personal que entraría al turno del mañana no ha podido ingresar, debido a que aún no había sido controlado el fuego.

Autoridades de Pemex y personal de emergencia, así como las fuerzas federales, acudieron al lugar para realizar labores para controlar el fuego.

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En un comunicado, Pemex precisó que, alrededor de las 6:00 hrs. se detectó incendio alrededor de la barda perimetral del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos de la refinería olmeca.

“Se asume que debido a las lluvias torrenciales con inundaciones en la zona se generó una acumulación de posibles residuos de hidrocarburos. El incidente se encuentra en proceso de control con personal de contraincendio de Pemex”, se lee.

Asimismo, refiere que las instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos de la refinería se encuentran sin afectaciones y en condiciones operativas.

Cabe señalar que Pemex ha informado de al menos tres incendios anteriores en la refinería, siendo el más reciente el del viernes 22 de enero de este año que se registró en una planta de proceso al interior de la factoría.

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En esta ocasión, Pemex reportó que el siniestro se debió a una pérdida de contención en una línea de descarga, ocasionando el conato de incendio.

De acuerdo con el Informe de Sostenibilidad de Pemex 2024, la refinería sufrió, al menos, dos incidentes previos de este tipo, uno de ellos implicó una inundación y un incendio en calles aledañas a la planta y otro más a un incendio de una reformadora, cuya principal función es mejorar la calidad de las gasolinas.

Además, tres personas ya perdieron la vida por accidentes acontecidos en Dos Bocas, uno de ellos registrado el 10 de agosto de 2024, cuando dos trabajadores murieron al incendiarse el vehículo en el que transitaban dentro de la refinería.

Posteriormente, el 28 de septiembre de 2024, se registró un trabajador lesionado y uno fallecido por exponerse a gas tóxico en la parte superior del tanque TV-904001 de la refinería Olmeca.

Además, el 30 de abril de 2025, Pemex reportó un paro de la refinería de Dos Bocas, debido a una falla de comunicación en el cuarto satélite principal número 17 de la planta de cogeneración CCS-17.

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