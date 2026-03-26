Naucalpan, Méx.- Desde la Preparatoria 24 en Naucalpan, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, junto con autoridades federales y municipales, dieron el banderazo a la Jornada Nacional de Fútbol para las y los jóvenes en Torneos de Cascaritas y Dominadas, en el marco del Mundial 2026.

La gobernadora del Estado destacó que la entidad cuenta con más de 680 puntos donde llevarán a cabo actividades como parte del Mundial Social, a lo largo de los 125 municipios.

“Súper contentísimos aquí en el Estado de México recibiendo esta jornada con mucho gusto, con mucha alegría, sobre todo con nuestros jóvenes; decirles que estamos preparados, estamos trabajando en más de 680 puntos en los 125 municipios”, señaló.

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Añadió que la estrategia estatal incluye la recuperación de espacios públicos para el desarrollo de actividades deportivas.

“Vamos con todo y vamos a seguir recuperando espacios porque esa es nuestra indicación, trabajar con los jóvenes”, afirmó.

A nivel nacional, se informó que 700 mil jóvenes se han inscrito para participar en 95 mil equipos en las 32 entidades del país.

La convocatoria contempla actividades como dominadas y partidos informales, además del envío de videos como parte del proceso para obtener un lugar en la Copa Mundial de la FIFA del 11 de julio.

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