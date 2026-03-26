Toluca, Méx.— La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez dio a conocer que, bajo una labor tripartita entre el Gobierno de México, el Estado y los municipios, el año próximo se emprenderán más de 100 acciones de obras en materia hidráulica.

Derivado de una reunión con autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la mandataria adelantó que las acciones versarán en drenaje, pozos, acciones de limpieza, capacitaciones y mejoras en equipamiento.

“Es toda una gama de acciones que eso indudablemente va a inducir a que logremos mejores resultados en el manejo y control del agua”, señaló durante la presentación del Atlas de Inundaciones Número XXXII, Edición 2026, en donde se reveló que 17% del territorio estatal presenta algún grado de inundación, pero el riesgo alto se concentra principalmente en la zona metropolitana.

“Es un documento que nace desde el territorio para darnos un diagnóstico detallado de la situación que vivió el Estado de México en la pasada temporada de lluvia para salvaguardar la integridad de la población y su patrimonio (...)”, agregó la gobernadora.