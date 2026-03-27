La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció actos de violencia de una particular de la diputada local Diana Sánchez Barrios contra elementos de seguridad durante un operativo contra el comercio informal en inmediaciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

La Alcaldía Cuauhtémoc explicó que mantiene abierta la disposición al diálogo con los comerciantes, representados por Pro Diana AC.

Informó que el jueves por la tarde estaba programada una mesa de trabajo entre la alcaldía, el Gobierno de la Ciudad de México y representantes de la asociación mencionada con anterioridad, con el objetivo de abordar el tema del comercio en esta zona, “sin embargo, Pro Diana AC no se presentó a la reunión”.

Subrayó que la Alcaldía Cuauhtémoc ofreció nuevamente llevar a cabo estas mesas de trabajo con el objetivo de lograr consensos que coadyuven con el ordenamiento en la vía pública sin afectar la estabilidad familiar de los comerciantes.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega dijo que mantiene el compromiso con las personas retiradas de la vía pública, por lo que continúa abierta la bolsa de trabajo para facilitar su incorporación a empleos formales con prestaciones de ley.

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“Se mantiene el compromiso de garantizar el libre tránsito de peatones y el acceso seguro a servicios de salud en la zona, particularmente en un punto de alta afluencia como el Centro Médico Nacional Siglo XXI”.

Señaló que el orden en la vía pública no es opcional: es una condición necesaria para que la ciudad funcione y para que todas y todos puedan ejercer sus derechos. “La alcaldía continuará actuando en ese sentido”.

En redes sociales, Alessandra Rojo de la Vega dijo que “otra vez, grupos encabezados por la particular de la diputada de Morena Diana Barrios, agrediendo a la Policía Auxiliar. En Cuauhtémoc no mandan los golpes ni las presiones: manda la ley. Vamos a hacerla cumplir, porque el espacio público no es de unos cuantos, es de todas las personas. Y las banquetas son para caminar, no para apropiarse”, dijo.

También señaló que la provocación y golpes de “es por este espacio liberado que permite el libre tránsito: un derecho de todas las personas

Literalmente les rentan las calles, pagan inscripciones, cuotas y enriquecen a una persona ex presidiaria y perteneciente a Morena”.

Otra vez, grupos encabezados por la particular de la diputada de Morena Diana Barrios, agrediendo a la Policía Auxiliar.



En Cuauhtémoc no mandan los golpes ni las presiones: manda la ley.

Vamos a hacerla cumplir, porque el espacio público no es de unos cuantos, es de todas las… pic.twitter.com/hIZGALz3R5 — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) March 27, 2026

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