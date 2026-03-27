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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido después del mediodía, cielo despejado y sin lluvias, para este viernes 27 de marzo en la Ciudad de México.

Habrá vientos de componente norte, de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 25°C, por la tarde, mientras que la mínima será de 10°C.

La calidad del aire en la CDMX la mañana de este viernes es buena, de acuerdo con el Índice de Aire y Salud.

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afcl

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