La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido después del mediodía, cielo despejado y sin lluvias, para este viernes 27 de marzo en la Ciudad de México.

Habrá vientos de componente norte, de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 25°C, por la tarde, mientras que la mínima será de 10°C.

La calidad del aire en la CDMX la mañana de este viernes es buena, de acuerdo con el Índice de Aire y Salud.

Este viernes amanece con ambiente frío a muy frío en el sur y poniente, cielo mayormente despejado; después del mediodía se prevé ambiente cálido, cielo despejado y sin lluvias en la ciudad.



🌡#TemperaturaMáxima: 25 °C.

🌡#TemperaturaMínima: 10 °C.



Mantente informado.… pic.twitter.com/XIfQqTT6P7 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 27, 2026

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