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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial para informar las condiciones meteorológicas que habrá el próximo sábado 28 de marzo durante el partido México-Portugal, que marcará la reinauguración del Estadio Banorte.
Para ese día se prevén rachas de viento de entre 45 y 55 kilómetros por hora por la tarde y noche, que estarán acompañadas de lluvias ligeras.
Además, en la tarde y noche del sábado se espera un descenso en la temperatura, con ambiente fresco y temperaturas de entre 11° y 16°C y cielo mayormente nublado.
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Ante el pronóstico para el próximo sábado, la SGIRPC recomendó a la población:
- Evitar cambios bruscos de temperatura. Abrigarse bien y crisis boca y nariz para evitar aspirar aire frío.
- Utilizar impermeable con reflejante en caso de usar bicicleta.
- Tomar precauciones ante la caída de ramas, árboles o estructuras frágiles, así como con el desprendimiento de lonas.
- Alejarse y no manipular postes ni cableado de energía eléctrica durante las lluvias.
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mahc/LL
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