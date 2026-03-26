La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial para informar las condiciones meteorológicas que habrá el próximo sábado 28 de marzo durante el partido México-Portugal, que marcará la reinauguración del Estadio Banorte.

Para ese día se prevén rachas de viento de entre 45 y 55 kilómetros por hora por la tarde y noche, que estarán acompañadas de lluvias ligeras.

Además, en la tarde y noche del sábado se espera un descenso en la temperatura, con ambiente fresco y temperaturas de entre 11° y 16°C y cielo mayormente nublado.

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Ante el pronóstico para el próximo sábado, la SGIRPC recomendó a la población:

Evitar cambios bruscos de temperatura. Abrigarse bien y crisis boca y nariz para evitar aspirar aire frío.

Utilizar impermeable con reflejante en caso de usar bicicleta.

Tomar precauciones ante la caída de ramas, árboles o estructuras frágiles, así como con el desprendimiento de lonas.

Alejarse y no manipular postes ni cableado de energía eléctrica durante las lluvias.

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