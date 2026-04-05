Oaxaca.— La vida de Alexa Fiorella Villatoro Cruz está envuelta en un manto musical y artístico. Uno de sus abuelos era primera voz y guitarrista del trío Los Marinos, una agrupación que recorrió diversas ciudades de países como Estados Unidos, Japón y México, y fue invitado al programa Siempre en Domingo conducido por Raúl Velasco. Su abuela del lado materno, originaria de la Costa de Oaxaca, era una cantante conocida como La Perla del Pacífico.

La tradición familiar por la música se extendió a las siguientes generaciones; su madre, Alina Margarita Cruz Ramos, quien también estudió canto y ahora se dedica a impartir clases en una academia privada en la capital del estado.

Ahora, Fiorella Villatoro, con tan sólo 10 años de edad, ganó un certamen nacional de canto para representar a México en el Festival Internacional San Remo Jr. en Italia, el cual se realizará el próximo 14 de abril. Antes de ella, quien representó al país fue el cantante Luis Miguel, hace al menos 40 años.

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Su historia

Fiorella nació el 1 de marzo de 2016 y empezó a estudiar canto a los tres años. A su corta edad, en noviembre de 2024, fue finalista del casting para interpretar al personaje de Nala en el musical de Broadway El Rey León; quedó dentro de las 20 mejores niñas.

En abril de 2024, Fiorella fue acreedora a una mención especial en el concurso Gala de niños solistas 2024 y como reconocimiento fue acompañada por la Camerata Oaxaca en el recinto del Claustro del Centro Cultural San Pablo, interpretando ópera.

También se ha presentado en el Teatro Juárez, Teatro Macedonio Alcalá, Auditorio Guelaguetza, Bellas Artes de la Ciudad de Oaxaca y Centro Cultural San Pablo; ha compartido escenario con la Banda Filarmónica de Niños y Jóvenes de Santa Cruz Xoxocotlán y actualmente toma clases de canto en la academia Zanda Gundaluu con el maestro tenor Luis Adrián Cruz Ramos, ganador de La Voz México y de El Retador.

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“A mí me ha gustado cantar desde los tres años. Desde ahí empecé a cantar y a entrar más en la música porque también escuchaba cantar a toda mi familia. Y de ahí me empezó a gustar todo lo de ser artista y todo eso”, expresó Fiorella en entrevista con EL UNIVERSAL.

Su preparación incluye clases de piano, de francés e inglés. De lunes a viernes, sale a las tres de la tarde de la primaria y tiene una hora libre que aprovecha para realizar las tareas que dejan los maestros.

Los lunes y miércoles tiene clases de canto; los viernes y sábados, ballet; el viernes, clases de francés; el sábado, clases de piano e inglés. Sólo las tardes del martes y los domingos toma un descanso.

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Fue finalista del casting para el personaje de Nala en el musical de Broadway El Rey León; quedó entre las 20 mejores niñas de la selección. Foto: Juan Carlos Zavala

Por decisión propia, Fiorella Villatoro aseguró que ha dejado de asistir a fiestas de cumpleaños o reuniones sociales para no faltar a ninguna de sus clases relacionadas con su preparación artística.

“Yo no tengo problemas con Alexa porque ella es muy autodidacta. Nunca he tenido que hacer tareas con ella. Esa presión de la escuela no la tiene, porque siempre que va a haber exámenes le digo: acuérdate que esta semana es de exámenes, échale ganas.

“Tú ya sabes qué, pues lo único que haces es estudiar y ver por tus cosas y cumplir; puedes jugar, puedes hacer esto, pero primero cumples con la escuela, y es muy dedicada, es muy estudiosa, es una niña muy empática”, aseguró su mamá, Margarita Cruz.

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El tenor Luis Adrián Cruz Ramos detalló que la preparación de Fiorella Villatoro lleva siete años, la cual incluye la cuestión vocal y su desarrollo como intérprete y escénico. De igual manera se le fomenta el gusto por la música y se le inscribe en concursos con el objetivo de que aprenda lo que significa estar acompañada por músicos en vivo. Por eso, este año ha realizado presentaciones de jazz, ritmos latinos, música ranchera, rock y ópera.

Certamen en Italia

En la convocatoria para el Festival Internacional San Remo Jr., que se celebra en la ciudad del mismo nombre en Italia, se pidió que enviaran videos de ellos cantando o interpretando canciones. Desde hace 40 años, México no había participado en este certamen, afirmó Margarita Cruz.

En el concurso realizado en el país participaron más de 200 niñas y niños de toda la República; certamen que ganó Fiorella Villatorio y resultó seleccionada para representar al país en este festival internacional.

“Nos sorprendió, pues sabemos que en México lo que sobra son talentos. Hay muchos niños, muchos jóvenes, que están preparándose constantemente. La Ciudad de México es un semillero y hay muchísimas escuelas, muchísimos maestros que tienen la capacidad de preparar a jóvenes y a niños impresionantemente en lo histriónico, en la música, en el canto, en el baile, y Oaxaca no se queda atrás”, recordó su madre.

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Su preparación también incluye clases de piano, de francés e inglés. Foto: Juan Carlos Zavala

Alexa Villatoro expresó estar feliz, emocionada y orgullosa de representar a México en el Festival Internacional San Remo Jr., y ser la segunda mexicana en acudir, después de Luis Miguel.

“Me visualizo con mucho talento, yendo a muchas oportunidades y ayudando a niños que también quieren cumplir sus sueños. Sí me gustaría grabar discos”, comentó.

La presentación de Fiorella en el festival se realizará el próximo 14 de abril de 2026, pero estará en Italia desde el 10 de abril para preparar su participación, acostumbrarse al cambio de horario, al clima, a la altura y a las demás condiciones ambientales que pueden influir en su capacidad vocal. Y para realizar los ensayos con la orquesta que la acompañará.

En el festival interpretará una canción mexicana en mariachi llamada El pobre, de la cantante mexicana Natalia Jiménez.

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