Tuxtla Gutiérrez.— Carlos Filipino Escobar, exboxeador profesional y policía municipal, está convencido de que la drogadicción, el alcoholismo y la violencia golpean más duro que los derechazos que reciben sus aprendices, jóvenes y niños que cada tarde practican boxeo en el ring de la Unidad Deportiva de la colonia Patria Nueva, al oriente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

“Los golpes que surgen de los vicios y de la vida descarriada sí noquean. ¡Pum, pum!, ganchos al hígado, y jabs a la quijada que te mandan a la lona. Quedas botado, listo para el arrastre y fuera de circulación”, afirma el elemento de la Secretaría de Seguridad Pública municipal de esta ciudad, adscrito hace más de ocho años en el entrenamiento de boxeadores amateur.

Filipino entrenó a jóvenes que han participado en diversos torneos y los han ganado. Foto: Especial

A la Unidad Deportiva asisten aproximadamente 100 o 120 adolescentes, entre niñas y niños. En el lugar no se cobra mensualidad ni inscripción, es una cooperación diaria que se deposita en la administración de las instalaciones que dependen del ayuntamiento de la capital chiapaneca.

Para una mentalidad positiva

La labor de Filipino es fomentar e impulsar en la niñez y la juventud una mentalidad positiva ante los males de los tiempos actuales.

La enseñanza se basa en el deporte, los valores humanos y la fortaleza emocional para prevenir delitos, el consumo de sustancias tóxicas, los hábitos perjudiciales y la depresión.

“Reunimos a jóvenes que están o han estado en las drogas y el alcoholismo; si hay un grupo de muchachos que consume y los rechazáramos se irían para allá. Es muy fácil que esos chicos y chicas agranden su problema y queden atrapados en hábitos nocivos”, alerta.

Los requisitos de ingreso son básicos. Basta con ropa deportiva, vendas de manos, guantes y agua. Foto: Especial

Agrega: “Cuando se está en la niñez y empieza la pubertad, la adolescencia, entre los 12, 13 y 14 años, están con toda la testosterona y la inquietud, [entonces] se requiere jalarlos y crearles una disciplina deportiva”, menciona.

Los puños, agrega el entrenador, son armas que proporcionan seguridad personal si se utilizan bien. Cuando los deportistas entrenan y poseen una preparación se les inculca la disciplina y el respeto.

El deporte como alternativa contra la inseguridad

Con 29 años de labor policiaca, Filipino Escobar asegura que en la prevención y combate a la inseguridad no se requieren muchas armas ni patrullas, sino crear e impulsar programas y acciones de recreación, deportes y buena convivencia.

Menciona que una estrategia de sentido común es tener un diagnóstico social de las colonias y barrios más problemáticos para echar a andar actividades físicas “y jalar a los jóvenes en torneos de box, futbol, basquetbol. Y ¿por qué no regalarles uniformes, trofeos, balones? cambiarles la mentalidad, ahí está la clave”.

La Unidad Deportiva de Patria Nueva es una de las mejores, resalta el profe Escobar, porque está acondicionada y tiene buen sistema de vigilancia, aunque lo más importante es la participación, la preparación y la dedicación de los jóvenes practicantes de box.

“Este centro deportivo es un gran semillero que le hace falta a varias zonas de Tuxtla Gutiérrez con índices de violencia y criminalidad”, dice el policía y deportista, quien empezó a boxear de manera profesional en 1987 y se retiró cuatro años después por una lesión en la mano en un asalto callejero.

Las prácticas inician a las 4 de la tarde y duran cinco horas. Foto: Especial

Filipino nació en 1972 en el barrio San Francisco de la ciudad, y recuerda cómo empezó su proyecto de incorporar a la niñez y la juventud en el boxeo como alternativa y terapia para prevenir y “rescatar a los muchachos —varones y niñas por igual— de las garras del vicio y la violencia”.

Una compañera de la policía municipal pidió hace más de ocho años su ayuda para entrenar a los jóvenes. El punto de concentración fue en el Parque del Oriente. Filipino cuenta que hubo buena concurrencia y que fue comisionado por la Secretaría de Seguridad para que cambiara el arma de cargo y el tolete por la enseñanza de este deporte.

El exalcalde Carlos Morales Vázquez impulsó más tarde la construcción de la Unidad Deportiva de Patria Nueva. Un maestro balconero y también exboxeador profesional acompañó a Escobar en los primeros entrenamientos de los niños y jóvenes.

Entrega y vocación

Las prácticas en el sitio inician a las 4 de la tarde y se prolongan durante cinco horas. Los requisitos de ingreso son básicos. Basta con ropa deportiva, vendas de manos, guantes y agua.

Con apoyo de amigos y amantes del boxeo, el gimnasio de box se ha mantenido. “Aquí también tengo unos guantes de aprovechamiento que me regalan, también caretas, conchas y pectorales. Con las cooperaciones y un poco de esfuerzo he comprado mis cosas”, destaca el maestro de boxeo.

El profe en 1989 fue campeón estatal de Peso Mosca, y dos años después conquistó el campeonato estatal de Peso Gallo.

Durante 28 años se alejó del boxeo y en 2018 volvió para apoyar a los jóvenes. Estuvo un año en el Parque del Oriente y después tres años en el garage de su vivienda.

Sus pupilos

En aquellos años —evoca el maestro del ring— representó a Chiapas en los combates regionales de Mérida, Yucatán, con cuatro jóvenes que ganaron dos medallas de plata y dos de bronce. Fue al torneo Verde y Oro en Temoaya, en la sede del Centro Ceremonial Otomí, con cuatro jóvenes, dos quedaron en tercer lugar.

En el lugar sólo se les pide una cooperación diaria. Foto: Especial

Además, en 2025 la joven Sofía González ganó el campeonato Warriors en Tuxtla Gutiérrez, y cuatro niñas más fueron campeonas en el torneo Instituto Avanti. Valeriano Zenteno ganó, por su parte, tres campeonatos en Chiapas en el boxeo amateur de Comitán de Domínguez y Tuxtla Gutiérrez, así como del torneo Warriors.

Pablo Gerónimo Pérez y Karla Estefania Encinos triunfaron en el torneo de boxeo de los Juegos Populares de San Cristóbal de las Casas.

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